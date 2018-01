SHARE Algarve regressa a Vilamoura em fevereiro com oradores internacionais

A iniciativa de dois algarvios, Jorge Cabaço e Rita Sampaio, teve a sua edição inaugural no dia 4 fevereiro de 2017, que contou com 350 participantes e 30 oradores.

Nesta 2ª edição a Conferência alarga os seus horizontes através da participação de oradores nacionais e internacionais, acolhendo uma audiência qualificada nas áreas do Marketing, Hotelaria e Turismo. Este ano a Conferência será integralmente apresentada em língua inglesa. Serão 2 dias intensos de aprendizagem e partilha de informação, reunindo no mesmo evento os principais decisores e líderes nestas áreas.

O conceito da Conferência, como o nome indica, é a partilha de conhecimento entre profissionais e empresários, debatendo a evolução e o futuro do Marketing.

Os organizadores trazem pela primeira vez ao Algarve nomes relevantes como Dennis Yu, um dos mais reconhecidos especialistas mundiais em Facebook Marketing, que virá exclusivamente dos USA a Portugal para a SHARE Algarve.

O programa conta com especialistas em redes sociais como Luciano Larrossa, Ana Mendes e Martim Mariano (SIC), golf marketing – Miklós Breitner, criatividade – André Laurentino (Ogilvy London), marketing de afiliados – Paulo Faustino, e ainda realidade virtual – Haroldo Sato (Motion Sphere) entre outros.

Existirão ainda painéis de discussão temáticos como «Data Intelligence in Marketing», «What’s Next? Innovation in Social Media» e também um painel sobre «Influencer Marketing».

A SHARE tem uma componente interativa, pois em todas as apresentações e painéis existem momentos de Q&A – os participantes podem colocar as suas questões e vê-las respondidas pelos especialistas.

Jorge Cabaço é Senior Marketing Strategist e lidera a Freshmint Consulting, empresa de consultoria na área do marketing estratégico, sendo também formador nas áreas de empreendedorismo e de marketing digital.

«Depois do sucesso e do acolhimento entusiástico que a SHARE teve em 2017 colocámos a nós próprios o desafio de trazer ao Algarve o que de melhor se faz no mundo do marketing digital. O alinhamento de oradores proposto fala por si e justificará certamente que muitos profissionais de todo o país e não só afluam a Vilamoura para dois dias de intensa e profícua partilha de informação», explica em nota enviada à imprensa.

Rita Sampaio é Consultora de Marketing Digital, Formadora e Account Manager, tendo ao longo da sua carreira trabalhado nas áreas de Comunicação e Marketing em diversos grupos empresariais na região do Algarve.

«Nesta área as mudanças acontecem todos os dias, e este evento traz ao Algarve a oportunidade dos profissionais se atualizarem em apenas dois dias. A SHARE dá acesso a toda a informação relevante num só lugar, a uma fracção do valor de qualquer curso de Marketing Digital. Os profissionais de marketing, os empresários, e todos os que trabalham com vendas devem aproveitar esta oportunidade única!», considera Rita Sampaio.

A organização disponibiliza mais informações no website do evento ou na página de facebook da conferência.