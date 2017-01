Semana gastronómica «Portimão à Mesa» promove Cavala, Sargo e Carapau

Nos meses de fevereiro, março e abril, durante uma semana, a iniciativa «Portimão à Mesa» irá colocar em destaque a cavala, o sargo e o carapau, à mesa de dezasseis restaurantes localizados no centro histórico de Portimão, e promover não só o pescado como um dos produtos mais emblemáticos da gastronomia algarvia, como dinamizar a zona do centro da cidade e a economia local durante a época de menor procura turística.

Em cada mês será dado destaque a uma espécie de pescado diferente, de acordo com a oferta existente no concelho e identificada pela Docapesca, neste caso a cavala irá dominar as atenções entre 6 e 12 de fevereiro, e marcar assim o arranque do «Portimão à Mesa» que, de 6 a 12 março irá eleger o Sargo e, de 3 a 9 abril o carapau.

Nestas datas, os 16 estabelecimentos aderentes, situados na área de influência do Largo Doutor Bastos e o Largo da Barca, irão convidar a saborear o pescado de diversas maneiras e temperos, seja grelhado, frito ou confeccionado à moda da casa e serão muitas as opções para apreciar cada uma das espécies de pescado.

De referir que a criação do logotipo desta iniciativa contou com a participação dos alunos do Curso de Design de Comunicação do ISMAT em Portimão, tendo sido selecionada a proposta do aluno Brian Claudino que vê agora o seu trabalho aplicado em todas as peças de comunicação desenvolvidas para a divulgação desta ação.

Esta iniciativa nasce da vontade de alguns empresários de restauração e do empenho e aposta da Autarquia de acolher e apoiar ações que venham a dinamizar o centro histórico da cidade, nomeadamente no âmbito da ARU- centro histórico de Portimão, e conta o apoio da Associação Turismo de Portimão, Junta de Freguesia de Portimão, ACRAL e Docapesca.

«PORTIMÃO À MESA» – ESTABELECIMENTOS ADERENTES:

CARVI-MARISQUEIRA

Rua Direita, nº 34-A

Tel.: 282 417 912

Horário: 12h00 às 24h00

Encerra: 3ª-feira

Fev.: Cavala*

Mar.: Sargo*

Abr.: Carapau*

*Confeção do dia

KIBOM

Rua Damião Faria e Castro, 6A

Tel.: 282 414 623

Horário: 12h00 às 15h30 / 18h30 às 22h30

Encerra: Domingo

Fev.: Cavala Cozida ou Grelhada com Orégãos

Mar.: Sargo Grelhado

Abr.: Carapau Grelhado ou Alimado

MARIA DO MAR

Rua Direita, 89

Tel.: 282 094 104

Horário: 11h00 às 21h00

Encerra: Domingo

Fev.: Hambúrguer de Cavala

Mar.: Não disponível

Abr.: Tiborna de Carapau

O MANÉ

Largo Dr. Bastos, nº 1-3

Tel.: 282 423 496

Horário: 12h00 às 15h00 / 19h00 às 22h00

Encerra: 2ª-feira e domingo ao jantar

Fev.: Cavala Cozida à Algarvia

Mar.: Sargo Grelhado com Salada Algarvia ou Legumes

Abr.: Carapau Frito com Molho Tomate

O PIPO

Largo 1º de Maio, nº 2

Tel.: 282 426 009

Horário: 12h30 às 15h00 / 19h00 às 22h00

Encerra: Domingo

Fev.: Cavala Alimada

Mar.: Sargo Grelhado

Abr.: Carapau Grelhado

OS UNIDOS

Rua Manuel Dias Barão, nº 8

Tel.: 968 710 358

Horário: 12h00 às 15h00 / 19h00 às 22h00

Encerra: Domingo

Fev.: Lombos de Cavala c/ Batata Doce Cozida

Mar.: Caldeirada de Sargo

Abr.: Carapau Frito com Açorda de Tomate

TABERNA DE PORTIMÃO

Rua Damião Faria e Castro

Tel.: 961375412

Horário: 12h00 às 15h00 / 19h00 às 23h00

Encerra: Domingo

Fev.: Filetes de Cavala Alimados

Mar.: Sargo no Forno à Portuguesa

Abr.: Carapau Frito com Arroz de Feijão

TÁSCÁ

Rua Júdice Biker, nº 24

Tel.: 282 034 496

Horário: 12h30 às 15h30 / 18h30 às 24h00

Encerra: Domingo e ao sábado ao almoço

Fev.: Cavala Grelhada

Mar.: Não disponível

Abr.: Carapau de Escabeche com Molho de Tomate

TASC’ALADO

Rua Joaquim Nunes, nº 13

Tel.: 968 716 224

Horário: 19h00 às 22h00

Encerra: 2ª-feira

Fev.: Cavala de “Oreganos”

Mar.: Sargo à Casa

Abr.: Carapau Alimado

DONA BARCA

Largo da Barca

Tel.: 282 484 189

Horário: 12h00 às 15h00 / 18h00 – 22h30

Encerra: 4ª-feira (mês abril aberto todos os dias)

Fev.: Cavala Cozida com Orégãos

Mar.: Sargo Grelhado com Salada e Batata

Abr.: Carapauzinhos Fritos com Arroz de Tomate

FORTE E FEIO

Largo da Barca, 1

Tel.: 282 418 854 / 282 413 809

Horário: 12h30 às 15h30 / 18h30 às 22h30

Encerra: 2ª-feira

Fev.: Cavalinha Alimada com Saladinha Algarvia

Mar.: Sargo Grelhado no Carvão com Legumes Frescos Salteados

Abr.: Carapauzinho Alimado com Saladinha de Tomate, Cebola e Orégãos

MECO

Zona Ribeirinha, Entre Pontes, Lote 2

Tel.: 282 424 862

Horário: 12h00 às 15h00

Encerra: 2ª-feira

Fev.: Tiborna de Cavala com Batata Salteada

Mar.: Sargo Frito com Arroz de Tomate

Abr.: Carapau Grelhado com Molho Espanhola e Batata Assada

PEIXARADA

Largo da Barca, 12

Tel.: 927 609 090

Horário: 12h00 às 15h30 / 18h00 às 23h30

Encerra: 3ª-feira

Fev.: Cavala Grelhada

Mar.: Sargo Assado

Abr.: Carapau Assado

TABERNA DA MARÉ

Travessa da Barca, nº 9

Tel.: 282 414 614

Horário: 12h00 às 15h00 / 19h00 às 22h00

Encerra: 2ª-feira

Fev.: Cavalinha Grelhada

Mar.: Sargo Grelhado

Abr.: Carapau Alimado

TECA DA SARDINHA

Zona Ribeirinha, Entre Pontes, Lote 5

Tel.: 919 365 738

Horário: 12h00 às 15h30

Encerra: 3ª-feira

Fev.: Encerrado

Mar.: Sargo Grelhado

Abr.: Carapau Grelhado

ZIZÁ

Rua Júdice Fialho, nº 28, R/chão

Tel.: 966 828 566

Horário: 12h00 às 15h00 / 19h00 às 22h00

Encerra: Domingo

Fev.: Cavala Alimada

Mar.: Sargo no Forno

Abr.: Carapau Frito com Molho de Escabeche