Seja salineiro por um dia em Castro Marim

A Odiana vai realizar aquela que é a terceira edição do «Workshop de Salinas Tradicionais» na terça-feira, dia 14 de agosto.

É a oportunidade ideal para descobrir, o saber tradicional usado durante séculos na extração de sal, e por fim, sentir a natureza nas salinas. Conhecer como se produz o sal numa visita turística que oferece a possibilidade de recolher o sal/flor sal artesanalmente. E para concluir esta experiência, o spa salino para relaxar e equilibrar energias: um banho flutuante de sais minerais e aplicação de argila da salina.

A data prevista para o workshop é dia 14 de agosto, das 16h às 20h, na Salina da Barquinha em Castro Marim, sob a organização da Associação ODIANA. Para já a Odiana abriu um formulário para pré-inscrições que decorre até 9 de agosto.

Importante referir que o limite mínimo de participantes para a realização do workshop é de 4 pessoas e máximo de 8 pessoas.

Reunidas estas condições os participantes (por ordem de inscrição) irão receber email de confirmação e NIB para pagamento prévio obrigatório de 30 euros.

Não havendo um número mínimo de participantes a Odiana reserva-se ao direito de alterar a data do workshop, sempre em articulação com os inscritos interessados.

Esta atividade decorre no seguimento do projeto da Odiana «Oficinas do Saber Tradicional», em estreita colaboração com a Cooperativa Terras de Sal e com a empresa «Água Mãe».

O objetivo é a revitalização turística das atividades tradicionais do Baixo Guadiana através de experiências únicas que atraiam mais turistas e envolvam a comunidade local na cultura identitária do Baixo Guadiana.

A Odiana tem ainda em carteira outras experiências de turismo criativo que incluem oficinas dinâmicas com Pastoreio na serra algarvia, entre outras.

Esta atividade está inserida no projeto CREATOUR pretende pilotar uma agenda de investigação centrada no turismo criativo em pequenas cidades e áreas rurais.

O CREATOUR é coordenado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e financiado pelo Programa de Atividades Conjuntas (PAC) do Portugal 2020.