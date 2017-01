Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência visita Loulé no sábado

Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, vai estar em Loulé no sábado, 7 de janeiro, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano, no âmbito da realização da III MONSTRARE – Mostra Internacional de Cinema Social.

Esta responsável governamental vai assistir ao momento de encerramento desta iniciativa, durante o qual será apresentado o espetáculo de dança «Edge» e exibido o filme documentário «2 and 2, are four», havendo ainda espaço para uma conversa com o público.

«Edge» é um espetáculo de dança em forte interação com o vídeo que teve a sua estreia em 2013, no âmbito do FRAGILE, projeto europeu que visou a integração de pessoas com deficiência visual nas artes performativas, numa parceria com instituições de Portugal, Inglaterra, Noruega e Estónia.

Mais do que um espetáculo de dança, com coreografia de Ana Rita Barata, é uma experiência e aproximação ao mundo da dança inclusiva. O espetáculo integra áudio-descrição para o público invisual e é complementado com a exibição do filme documentário, «2 and 2, are four», de Pedro Sena Nunes, resultado do processo criativo do espetáculo.

Recorde-se que a MONSTRARE arranca hoje, 5 de janeiro, pelas 18h00, com a conferência sobre «Delinquência Juvenil: Respostas inclusivas» e o filme «De Cabeça Erguida». Na sexta-feira, dia 6, é apresentado o documentário «Human», antecedido por uma conferência sobre o tema. Todas as iniciativas são de entrada livre.