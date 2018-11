Secretária de Estado da Cultura justifica menos verbas para património com intervenção já executada

O «desacelerar das verbas de intervenção no património», deve-se à intervenção já executada ao longo dos últimos três anos, esclareceu Ângela Ferreira, secretária de Estado da Cultura, à margem da apresentação do programa «Lavrar o Mar, em Monchique, na quarta-feira, 7 de novembro. Esta foi a resposta à denúncia feita na noite anterior por José Carlos Barros, deputado do Partido Social Democrata (PSD), eleito pelo círculo eleitoral de Faro.

«O montante de investimento regionalizado previsto no Orçamento do Estado (OE) para 2019», no que toca ao «Algarve, na área do património, representa 1,7 por cento do total das verbas afetas aos projetos de investimento», acusou o parlamentar após o debate na especialidade, onde questionou a ministra da Cultura.

O deputado considera «inaceitável a subalternização do Algarve na área do património», até porque naquele documento apenas constam 370 mil euros nas verbas a transferir para a Direção Regional da Cultura do Algarve, o que representa uma redução de cinco por cento em relação a 2018. José Carlos Barros acrescenta ainda que o orçamento global cresce 86,9 pontos percentuais, mas o Algarve é a única região que vê o montante a descer. Compara, por exemplo, com os aumentos de 41 por cento para a Direção Regional do Norte e 51 por cento para mesma entidade mas do Centro.

Ou seja, em 2019, o Algarve receberá 370 mil euros, enquanto a Direção Regional da Cultura do Alentejo terá 1,86 milhão de euros, a do Centro terá 2,18 milhões e a do Norte mais de 7 milhões.

Questionada acerca destes números, a secretária de Estado da Cultura justificou que «há que olhar para o investimento no território e para o recurso a fundos europeus de forma mais prolongada no tempo».

«Vamos para o último ano da legislatura e, portanto, já foram feitos investimentos no património no Algarve. Recorremos e fizemos candidaturas ao Portugal 2020», sendo que este é o último ano do quadro comunitário, e «há, efetivamente, um desacelerar destas verbas, porque já houve muita intervenção executada», defendeu a governante.

Para a secretária de Estado, a intervenção foi maior do que as necessidades identificadas pela Direção Regional da Cultura do Algarve. Há obras que estão em curso, mas também se devem iniciar outras em 2019, como é exemplo o Ribat da Arrifana, no concelho de Aljezur. Aliás, a governante acrescentou ainda que a Direção Regional considerou «que essas verbas dão corpo àquilo que foi a estratégia para a preservação do património na região».

Ainda que o deputado tenha apontado uma perda de cinco por cento em relação a 2018, Ângela Ferreira disse que «não se pode falar em perda», destacando que o «orçamento da Direção Regional da Cultura do Algarve aumenta se for visto como um todo».

«O que perde é na rubrica dos projetos de investimento, que é algo diferente. O recurso a fundos comunitários e as candidaturas ao Portugal 2020 alicerçam, tal como nos últimos três anos, a intervenção e reabilitação do património na região e, portanto, nunca se pode falar em perda de investimento», argumentou ainda.

A governante assinalou ainda que está prevista a continuação da intervenção no Castelo de Paderne, no concelho de Albufeira, a conclusão nos Monumentos Megalíticos de Alcalar, no concelho de Portimão, bem como das Ruínas de Milreu, no concelho de Faro. O Ministério da Cultura, de acordo ainda com Ângela Ferreira, está «a tratar com a Direção Geral do Património Cultural, porque é um processo que está a ser tratado por aquela entidade, da questão do Ribat da Arrifana», no concelho de Aljezur.