Sapadores de Faro e autarquia reforçam medidas de prevenção e intervenção

A onda de calor que está atingir o país e que continuará durante os próximos dias, fará com que se possam registar nalguns locais máximos históricos de temperatura. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão estar acima dos valores médios e isto pode ter impacto em termos de saúde pública e da ignição e propagação de incêndios.

Seguindo as diretrizes da ANPC, a Câmara Municipal de Faro, através da Proteção Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros Sapadores, depois de ter desenvolvido consideráveis esforços no sentido de garantir a limpeza de vastas áreas florestais que podiam representar um potencial perigo, tomou as medidas necessárias para aumentar a capacidade de resposta e prontidão a eventuais ocorrências no concelho de Faro.

O reforço do pessoal de serviço (para um ataque inicial mais eficaz), o aumento do patrulhamento e vigilância no concelho de Faro e o corpo de Bombeiros Sapadores em total e completa prontidão para atuar em caso de necessidade, são algumas das medidas em vigor, às quais se juntam a disponibilização de um veículo tanque com 2 bombeiros para apoio ao dispositivo distrital e a difusão de avisos à população emitidos pela ANPC, IPMA e DGS nos meios de visibilidade da autarquia e do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro.

A monitorização contínua das informações difundidas pela ANPC, IPMA e DGS e um estado de alerta permanente de todos os intervenientes para uma eventual ocorrência são uma garantia dos responsáveis autárquicos e das forças de intervenção para que a população de Faro esteja tranquila face a este período que o país, região e o nosso concelho passarão nos próximos dias.

Face às elevadas temperaturas previstas, associadas a poeiras no ar, vindas do norte de África, que representam potenciais impactos na saúde pública e na propagação de incêndios, a Câmara Municipal de Faro reitera a importância da população tomar medidas de proteção, como estar em ambientes frescos, procurar manter frescas as habitações, e beber muita água, evitando o consumo de álcool.

Lembrando ainda que, na condução, também deve existir uma particular preocupação devido ao calor e ao facto de os veículos expostos ao sol aquecerem muito, pelo que, nem pessoas nem animais devem ser deixados, por pouco tempo que seja, dentro de viaturas.

A finalizar, um pedido de especial de atenção para as pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas, grávidas e pessoas em locais isolados, que devem ser acompanhadas e protegidas durante este período crítico.