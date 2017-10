São Brás quer criar duas novas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)

A constituição da Zona de Intervenção Florestal necessita urgentemente de um núcleo fundador, com uma base de 180 hectares, pelo que neste momento é essencial a adesão do maior número de proprietários até à quinta-feira, 12 de outubro.

A Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com sede em Barranco do Velho, parceira do Município de São Brás de Alportel, na gestão do território e defesa da floresta, encontra-se a preparar uma candidatura para a constituição de duas novas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) no concelho: ZIF II – Arimbo (que compreende a área mais a sul da zona serrana do concelho, integrando os sítios de Arimbo, Pêro de Amigos e Cova da Muda até Javali) e ZIF III – Cabeça do Velho (que compreende uma vasta área a norte do concelho, com um perímetro que integra Cabeça do Velho e Parises).

A criação destas duas novas Zonas de Intervenção de Florestal virá reforçar o trabalho de proteção da floresta contra incêndios, complementando o que tem vindo a ser desenvolvido, na única zona existente até ao momento, a ZIF I (que integra Javali, Menta, Corgas Bravas, Boiça, entre outros sítios).

As Zonas de Intervenção Florestal têm um papel fundamental na gestão do território florestal, permitindo aos proprietários de terrenos nestas áreas ser representados por uma entidade competente para criar planos de ação e preparar candidaturas a fundos nacionais e comunitários, que reforcem a capacidade de intervenção no território.

A adesão a uma Zona de Intervenção Florestal é gratuita e o proprietário dos terrenos integrados nesta área, pode beneficiar de apoios para a limpeza e valorização das suas propriedades, previstos para estas zonas assim constituídas.

Para juntar o seu terreno a estas novas Zonas de Intervenção Florestal, os proprietários necessitam apenas de apresentar-se na associação de produtores florestais (em Barranco do Velho) ou na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, acompanhados da respetiva caderneta da(s) propriedade(s) para manifestar o seu interesse.

Os proprietários e interessados podem consultar os mapas das futuras Zonas de Intervenção Florestal na Câmara Municipal de São Brás de Alportel ou na sede da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC).

Podem também solicitar mais informações através dos contactos: 289 846 472 / 289 840 005/911 045 771, ou através do email: [email protected]