São Brás de Alportel prossegue reparação e arranjos de estradas municipais

O Município de São Brás de Alportel procedeu recentemente à reparação de um largo conjunto de estradas municipais em Machados, Barracha, Mealhas, Campina, São Romão, Corotelo, Portela, Farrobo, entre outras localidades do concelho. Uma operação em prol da mobilidade, segurança e da qualidade da população que está integrada no Plano Geral de Pavimentações e Reparações de estradas e caminhos municipais. Um plano em permanente atualização e avaliação no terreno realizado pelo Gabinete Técnico Municipal.

A empreitada foi realizada pela empresa Algarbetume – Materiais para Construção, Lda. Além dos benefícios para a população das zonas intervencionadas, os trabalhos de manutenção regulares permitem ao Município evitar trabalhos de maior dimensão e com custos elevados por falta de manutenção.

«Hoje temos uma rede viária em boas condições, mas o município está ciente que o desgaste e a degradação de qualquer via rodoviária é diário e que só com ações de manutenção regulares e periódicas é possível manter em bom estado de conservação essas mesmas vias», refere o vereador Acácio Martins responsável por esta área de ação municipal.

Todas as ações preventivas visando a melhoria de toda a rede viária do concelho contribuem para que São Brás de Alportel seja dos concelhos do Algarve com menor sinistralidade no relatório de 2016 da Associação Nacional de Sinistralidade Rodoviária.