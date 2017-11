São Brás de Alportel mostra «A Guerra do Fogo: a Ciência ao Serviço da Floresta»

O Museu do Traje de São Brás de Alportel recebe este sábado, 25 de novembro, entre as 16h00 e as 18h30, o evento «A Guerra do Fogo: A Ciência ao Serviço da Floresta», uma reflexão muito urgente e atual aberta à participação de todos.

Uma iniciativa que visa contribuir para uma reflexão alargada sobre os contributos da ciência e da tecnologia para a valorização da floresta e para a prevenção dos incêndios florestais.

O programa inclui quatro apresentações seguidas de um momento de reflexão e debate colaborativo no formato world café, que pretende contribuir para o desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras com base na ciência, através da participação dos cidadãos.

Este evento é organizado pelo Centro de Ciência Viva do Algarve e pelo Centro de Ciência Viva de Tavira e que está enquadrada num programa de debates e atividades dinamizados a nível nacional pelos Centros de Ciência Viva durante a Semana da Ciência e Tecnologia, no âmbito da Iniciativa promovida pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior.

A «Guerra do Fogo» é uma expressão inspirada no filme homónimo, de Jean-Jacques Annaud, de 1981.

«Portugal continental é um território de grande densidade florestal, sendo os incêndios florestais um dos riscos mais prementes para a integridade territorial e a segurança dos cidadãos. Só nos primeiros dez meses de 2017 arderam 418.000 hectares de florestas, o que corresponde a 4,5 por cento do território nacional, com grave perda de vidas humanas. O conhecimento científico tem respostas contra estes incêndios, podendo garantir ao mesmo tempo o reequilíbrio da floresta e a sua sustentabilidade», refere a organização.

Pela relevância, o Museu do Traje e o município de São Brás de Alportel associam-se à iniciativa.