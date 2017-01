São Brás de Alportel melhora infraestruturas do concelho

Durante o ano de 2016 foram concretizadas inúmeras intervenções de pequena dimensão com o intuito de garantir a segurança da comunidade em geral, em diversos locais do território concelhio. Nestas pequenas obras a Câmara Municipal de São Brás de Alportel investiu mais de 250 mil euros para melhorar as condições de circulação dos munícipes e de viaturas.

Segundo a autarquia, «a pavimentação e reparação de caminhos em diversos locais do município representou um investimento que ascendeu aos 170 mil euros e que incluiu a construção de passadeiras elevadas em algumas zonas, tornando os passeios e a circulação nessa área acessível a todos, uma medida que tem vindo a ser implementada pelo Município no âmbito do Plano São Brás Acessível a Todos».

Nos sítios de Campina, Farrobo e Vilarinhos foram executados muros de contenção de modo a evitar o deslizamento de terras ou qualquer ocorrência que pudesse colocar em perigo a comunidade local e a rede viária.

No Corotelo, nas Hortas e Moinhos e na Soalheira foi efetuado um investimento com vista a reparar muros em pedra, bem como outros trabalhos complementares, com o intuito de recuperar estas estruturas valorizando o seu método construtivo e salvaguardando a segurança rodoviária de pessoas e bens. Em diversos pontos do concelho foi feita ainda a reparação de caminhos florestais, procedeu-se à construção de uma passagem hidráulica submersível e foram feitos trabalhos de conservação das existentes nas zonas intervencionadas.

As intervenções executadas assentam na manutenção e reparação de diversas infraestruturas um pouco por todo o território concelhio e foram concretizadas com o objetivo de garantir mais segurança para os cidadãos e para a comunidade são-brasense, aquando a utilização dos referidos acessos, espaços, sítios e vias.