São Brás de Alportel distingue jovens de mérito

A Gala de Entrega dos Prémios Juventude 2018 decorreu no dia 24 de novembro, em São Brás de Alportel, e distinguiu jovens e grupos de jovens do concelho que se têm destacado nas mais diversas áreas. Na cerimónia, realizada no Salão de Festas da Santa Casa da Misericórdia, foram entregues 21 prémios. Esta é uma iniciativa bienal, organizada pelo município de São Brás de Alportel desde 2004, que visa distinguir os jovens de mérito, valores de futuro.

Esta gala foi o culminar de um processo que envolveu toda a comunidade de São Brás de Alportel, a quem coube, numa primeira fase, durante o mês de outubro, sugerir jovens ou grupos de jovens que, pelo seu mérito e talento devem ser merecedores de reconhecimento e distinção. Após esta fase, coube a uma comissão organizadora composta por representantes da autarquia, das associações locais, do agrupamento de escolas e da comunicação social local selecionar as sugestões recolhidas e definir os nomeados, num máximo de três por categoria temática e dez para a categoria de Prémio Juventude Município.

Seguidamente, coube à comunidade votar nos jovens nomeados para atribuição dos Prémios Juventude Categorias e à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em reunião de Câmara, deliberar a atribuição dos Prémios Juventude Município.

O Prémio Juventude na categoria «Desporto» foi atribuído à jovem atleta Lara Martins que, aos 15 anos, já conta com vários troféus conquistados em provas de atletismo regionais, nacionais e internacionais.

Na área da «Formação», o Prémio Juventude foi entregue a Dinis Cruz, treinador de guarda-redes no Sport Lisboa Benfica, escalão Sub-14.

O Prémio Juventude na categoria «Artes» foi atribuído ao estilista João Barriga, que prossegue neste momento a sua carreira em Milão.

Na categoria «Música», o Prémio Juventude foi entregue a Inês Graça, uma jovem apaixonada pela música, que é vocalista em várias bandas musicais como é o caso dos Orblua, os Damm Pussies e Let’s Go Out.

O prémio «Música – Revelação» foi entregue ao jovem acordeonista David Mendonça, que apenas com 18 anos já conta com participações em vários projetos e grupos musicais.

A mestre e investigadora em psicologia forense, Joana Silva, foi a mais votada para a categoria de «Ciência e Investigação».

O prémio «Empreendedorismo» foi entregue a Silvia Guerreiro, pelo seu projeto de produção agrícola «Produtos da Nossa Horta», enquanto o prémio «Solidariedade» foi entregue ao jovem voluntário e missionário Ricardo Peres.

Na categoria «Cidadania», o prémio foi entregue a David Ferreira, pelo seu empenho na Direção da Associação de Estudantes da Escola Secundária. Já o prémio «Carreira» foi entregue à diretora do curso da área departamental de Ortoprotesia da Universidade do Algarve, Adriana Cavaco.

Os Prémios «Juventude Município» foram entregues ao jovem Bruno Gomes, participante em 2017 no programa televisivo «Extraordinários»; a João Loureiro, com uma sólida carreira dedicada à música como multi-instrumentista, compositor, produtor e diretor musical; à Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, pelo seu trabalho desenvolvido no âmbito do exercício cívico; à equipa de Futsal feminina do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, pelos excelentes resultados; à equipa de Futsal da Casa do Benfica, igualmente pelos seus excelentes resultados; ao Grupo de Jogos de Tabuleiro de São Brás de Alportel, pelo seu contributo na saudável ocupação dos tempos livres; ao Grupo musical «Young Melody», pelo seu contributo para o desenvolvimento cultural; ao Núcleo do Grupo de Jovens Sem Fronteiras, pelo trabalho ao nível social na comunidade; e, por fim, ao Projeto DIGI 3D – solução para a deficiência motora, desenvolvido pelo professor Vítor Gonçalves e pelos alunos Alexandre Badalo, Marco Martins e Ricardo Madeira, vencedor do Concurso Nacional Ciência na Escola. Um conjunto de jovens e grupos de jovens que «muito orgulham o município de São Brás de Alportel»

.

O prémio melhor aluno finalista do ensino secundário de 2016/17 foi entregue a Lúcia Nunes, enquanto David Ferreira recebeu a mesma distinção relativa ao ano letivo 2017/2018.

Os Prémios Juventude de São Brás de Alportel são uma iniciativa do Município de São Brás de Alportel, concretizada com a colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, das associações locais que desenvolvem trabalho junto dos jovens do concelho, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, dos órgãos de comunicação local e de um conjunto de entidades regionais.