Sagres recebe Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática

Sagres acolhe a 26ª edição do Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática, de 11 a 15 de outubro , uma prova na qual fotógrafos nacionais, alguns internacionalmente premiados, com a utilização de equipamentos de mergulho autónomo, irão competir pela melhor imagem fotográfica de paisagem, fauna e flora, nas águas de Sagres, conhecidas como das mais ricas da Costa Europeia.

Alguns destes fotógrafos-mergulhadores irão representar Portugal nas próximas competições Europeias e Mundiais, desta modalidade.

Haverá também oportunidade de conhecer o fascinante mundo subaquático, normalmente através de imagens de elevadíssima qualidade, numa apresentação, no Forte do Beliche, dia 15 de outubro, pelas 11h00.

A iniciativa é organizada pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) e o centro de mergulho PuraVida Divehouse e o apoio da Câmara Municipal da Vila do Bispo e empresas locais.