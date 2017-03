Rui Rio e Álvaro Beleza estreiam ciclo «Conferências Algarve 21» da ACRAL

A ACRAL realiza no próximo dia 15 de Março, às 21h00, no Teatro Lethes, em Faro, a primeira iniciativa do ciclo «Conferências Algarve 21». Esta primeira conferência, com o tema «Economia e Desenvolvimento Regional», é moderada por Vítor Norinha – Diretor-geral da Megafin-Jornal Económico, além de diretor daquele jornal, e tem como oradores convidados o ex-presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, e o antigo membro da direção do Partido Socialista, Álvaro Beleza.

Rui Rio é economista e foi presidente da Câmara Municipal do Porto entre 2001 e Outubro de 2013.

Álvaro Beleza é hematologista, foi presidente do Instituto Português do Sangue e candidato a bastonário da Ordem dos Médicos.

O ciclo «Conferências Algarve 21» tem como parceiros estratégicos o grupo HPA Saúde e a empresa Joaquim & Fernandes – Eletricidade e Telecomunicações.

O Jornal Económico e o semanário Barlavento são media partners desta iniciativa.

A entrada é livre mas sujeita a inscrição aqui ou através do e-mail: [email protected]

Mais informações através do telefone 289 887 130 ou em www.acral.pt