Rota do Petisco chega ao Arade a 8 de setembro

Arranca na sexta-feira, 8 de setembro a Rota do Petisco – Terras do Arade. A odisseia de sabores dura até 11 de outubro nos concelhos de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique.

Este ano, são muitos os motivos para sair de casa cheio de apetite. São 165 os estabelecimentos aderentes, divididos por 10 zonas: Portimão (Centro Norte, Centro Sul e Periferia), Praia da Rocha, Alvor, Ferragudo, Lagoa, Silves, Armação de Pêra e Monchique.

Na sétima edição da Rota do Petisco, a receita repete-se: bons petiscos a preços bem económicos, 3 euros o «Petisco» (petisco + bebida) e 2 euros o «Doce Regional» (sobremesa + bebida).

Só é necessário apresentar o Passaporte da Rota do Petisco, o qual pode ser adquirido pelo preço de 1 euros nos estabelecimentos aderentes ou num dos Postos de Informação da Rota do Petisco.

Tal como já vem sendo tradição nas edições anteriores, o valor pago na aquisição do Passaporte reverte na íntegra para o apoio aos 12 projetos sociais incluídos na Rota Solidária 2017.

Nas 165 paragens da Rota, irá encontrar tudo para todos os gostos. Os mais jovens não serão esquecidos. A Rota dos Pequeninos propõe ementas especialmente concebidas a pensar no paladar das crianças. Assim, petiscam os pais e petiscam os filhos, partilhando um bom momento em família.

A Rota do Mundo convida a uma viagem à volta do prato. De Itália ao Vietname, passando por Cabo Verde, Índia e Japão, com tempo para uma paragem no Brasil – este é o itinerário por sabores exóticos e culturas gastronómicas a (re)descobrir.

Em 2017, a Rota do Petisco – Terras do Arade traz novidades. A originalidade, a qualidade e o requinte do sabor são garantidos na Rota dos chefs. O convite foi lançado a sete chefs que aceitaram o desafio de elaborar ementas inspiradas nas tradições e nos produtos da terra. O preço é o mesmo: 3 euros, com bebida incluída.

Sendo 2017 o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a Rota do Petisco dá especial destaque às ementas confecionadas com produtos locais e, desta forma, com menor impacto ambiental.

Os portadores do Passaporte da Rota terão ainda a oportunidade de usufruir de descontos e ofertas nas suas compras. A Rota do Mercado irá conduzir os petiscadores até uma visita ao Mercado Municipal de Portimão, onde poderão encontrar produtos frescos e da região ao preço de uma Rota, 3 euros.

Quem não resiste a um bom negócio, a Rota do Comércio apresenta descontos imperdíveis em produtos selecionados.

A Rota do Petisco é uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos e com o patrocínio oficial da Sagres e o apoio dos municípios participantes e de outras entidades públicas e privadas. Se quiser saber mais, consulte o website da Rota do Petisco ou envie-nos as suas dúvidas através do email [email protected]