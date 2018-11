Rota do Petisco 2018 angariou mais de 20 mil euros para projetos sociais

O ano de 2018 apresentou uma Rota do Petisco com novo modelo. A forte adesão do público a este evento que, desde 2011, tem posto o Algarve a petiscar, manteve o evento na senda do sucesso que foi demonstrado nas outras edições. Ao todo, foram 181.807 ementas da Rota vendidas, número que gerou muito entusiasmo nos presentes na festa de encerramento do evento, que aconteceu na passada sexta-feira, dia 16 de Novembro, na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

Mais do que os números, o importante é o que estes geram. Este ano, a Rota Solidária HPA Saúde, vertente solidária do evento, conseguiu angariar 20513 euros que, nos próximos meses, serão distribuídos por 14 projectos sociais desenvolvidos por organizações locais. Na noite da passada sexta-feira, a assinatura dos protocolos com estas instituições constituiu um dos momentos mais emotivos.

Pela primeira vez, a Rota chegou à fronteira, com a estreia do município de Castro Marim. A este, juntaram-se mais três novos municípios: Albufeira, São Brás de Alportel e Tavira. Uma aposta ganha e com uma promissora margem de crescimento. Foram, ao todo, 32 dias, 13 municípios abrangidos e 277 estabelecimentos participantes.

No total, a Rota do Petisco 2018 registou um impacto económico directo (valor de ementas comercializadas) que superou o meio milhão de euros, um montante ainda mais significativo se confrontado com o custo da realização do evento, estimado em cerca de 320 mil euros, sendo grande parte deste investimento suportado por trabalho voluntário.

Tais números também exprimem a forma como o evento foi promovido dentro e fora do Algarve. Em 2018, o investimento em divulgação e marketing repercutiu-se no interesse suscitado junto dos media regionais e nacionais. Um dos veículos fundamentais para essa divulgação foi o website da Rota do Petisco. Cerca de 125 mil visualizações foram registadas ao longo de todo o evento.

A Festa da Conclusão da Rota também deu a conhecer os estabelecimentos eleitos pelos petiscadores como as «7 Estrelas da Rota», quer ao nível da qualidade da ementa, quer da capacidade de transmitir o chamado «espírito da Rota», um misto de simpatia, hospitalidade e boa disposição.