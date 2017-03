Richie Campbell e Seu Jorge atuam no Festival do Marisco de Olhão 2017

A Câmara Municipal de Olhão acabou de apresentar esta manhã, dia 16 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na Feira Internacional de Lisboa (FIL), o cartaz de animação musical da próxima edição do Festival do Marisco, que decorre entre 10 e 15 de agosto, no Jardim do Pescador Olhanense.

Richie Campbell, D.A.M.A., Diogo Piçarra com Jimmy P, Nelson Freitas e Seu Jorge são os nomes anunciados pela autarquia, que se juntam ao já divulgado, no mês passado, Tony Carreira.

O cantor romântico Tony Carreira abre o evento no dia 10 de agosto, seguindo-se a atuação de Richie Campbell, no dia 11, e a banda D.A.M.A., no dia 12.

No domingo, dia 13 de agosto, o palco fica reservado para o cantor algarvio Diogo Piçarra que convida Jimmy P, seguindo-se Nelson Freitas, no dia 14. O último dia, 15 de agosto, para encerrar em grande será a vez do cantor brasileiro Seu Jorge.