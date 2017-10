RIAS esclarece «caso das raposas» da praia de Cabanas de Tavira

O RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, com sede em Olhão, no Parque Natural da Ria Formosa, acaba de enviar uma nota a esclarecer o «caso das raposas» encontradas na praia de Cabanas de Tavira, que ao longo dos últimos dias tem dado que falar nas redes sociais.

De acordo com o responsável Diogo Amaro, «o RIAS teve conhecimento desta situação desde o início. Foram contactadas, por nós, as autoridades competentes desde o primeiro momento e todo o processo foi tratado pelos trâmites normais. Temos conhecimento de que estão a ser feitos esforços para capturar os animais, em segurança, de modo a fazê-los chegar às nossas instalações para se iniciar o processo de recuperação o mais rapidamente possível».

Entretanto, sublinha, «os animais não devem ser alimentados e o contacto e interação com humanos deve ser evitado ao máximo. A sobrevivência de um animal selvagem numa situação como esta pode ficar gravemente comprometida, pois a habituação ao Homem pode ser irreversível. No caso destas raposas, a alimentação errada, disponibilizada pelas pessoas, é uma das causas para o seu estado de saúde. O facto de este animal estar a ser alimentado pelas pessoas está também a atrasar e prejudicar o processo de captura pelas autoridades competentes. Este caso tem sido, infelizmente, um exemplo do que não deve ser feito na presença de um animal selvagem».

É que «apesar da toda a boa vontade, estas situações devem ser tratadas pelas autoridades e pelos seus técnicos especializados. Como é nosso hábito, estamos disponíveis para receber todos os animais selvagens com necessidade de cuidados médicos a qualquer hora do dia ou da noite. A nossa equipa trabalha todos os dias do ano, sem excepção, para que todos os animais sejam tratados com todo o cuidado e dignidade que lhes é devida».

Diogo Amaro esclarece ainda que o RIAS tem como principal função receber e tratar todo e qualquer animal selvagem que lhe seja entregue, com o objectivo final de o devolver à Natureza totalmente recuperado. «Infelizmente, o RIAS não dispõe de meios materiais e humanos para realizar a recolha dos animais no terreno, estando essa função a cargo das entidades competentes».

Também o PAN – Pessoas-Animais-Natureza, ao ter tomado conhecimento deste caso, a 22 de setembro, enviou um pedido de intervenção ao SEPNA para retirar esta raposa da praia em Cabanas de Tavira.

«Continuamos a aguardar resposta oficial. A raposa continua por lá, em situação cada vez mais precária de saúde e aparentemente com sinais de sarna», explica o PAN/Algarve em tomada de posição pública na página de facebook.

«Das respostas telefónicas que vamos recebendo dos contactos com a GNR, é nos dito que raposa está no seu habitat natural; a raposa não dá a mão; o SEPNA não tem armadilhas para a apanhar. A médica veterinária municipal de Tavira garantiu que iria emprestar uma das suas armadilhas ao SEPNA para poder capturar a raposa e entregar ao RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, e que a situação estaria resolvida, no sábado, 7 de outubro, pela manhã», informa o PAN.

Contudo, no domingo, 8 de outubro, «até ao momento está tudo na mesma. Podemos e devemos tirar algumas conclusões desde já. Faltam meios ao SEPNA, quer a nível de resposta em tempo útil, quer a nível de ação. Falta coordenação entre as entidades competentes e sensibilidade para resolver o problema», lamenta o O PAN/Algarve que «continuará a insistir até que o assunto esteja devidamente tratado e resolvido, salvaguardando o bem-estar do animal».