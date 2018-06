Resistência no Dia da Cidade de Tavira

Tavira assinala este domingo, dia 24 de junho, mais um Dia da Cidade, com música e animação, onde ganha destaque o concerto do grupo Resistência, às 22h00, na Praça da República. Os arraiais dos Santos Populares, a encenação da Moura Encantada e o espetáculo piromusical complementam a festa, que se estende, desta forma, pelos dias 22 e 24, 28 e 30 de junho.

Assim, no dia 22, às 21h00, no Jardim do Coreto, decorre o arraial dos Santos Populares animado por Bailasons. No dia seguinte, é a vez de Fábio Lagarto, do Rancho Folclórico de Tavira e do tradicional saltar à fogueira, numa iniciativa em parceria com a Junta de Freguesia local. No dia 24, a animação é garantida por Mais Dois, seguindo-se Sons do Sul (dia 28), Cristiano Martins (dia 29) e Ângelo Pereira (dia 30).

Além do Jardim do Coreto decorrem, um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, diversos arraiais. Na véspera de São João, dia 23, às 22h30, no Castelo de Tavira, tem lugar a encenação da Moura Encantada pela Armação do Artista, que conta com o apoio da autarquia. À meia-noite, na Ponte das Forças Armadas, um espetáculo piromusical marca o ponto alto das festividades. Há ainda, no dia 24, o habitual programa institucional do Dia da Cidade como o hastear da Bandeira e a sessão solene, sendo este encerrado com o espetáculo dos Resistência.