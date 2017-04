Repavimentação da zona a norte de Altura em concurso

A Câmara Municipal de Castro Marim abriu concurso público para a adjudicação da repavimentação da zona a norte de Altura, designadamente nas localidades de Casa Alta e Bernarda.

Com esta empreitada, avaliada em 227.014,14 euros, pretende-se reabilitar caminhos cujos pavimentos, executados há cerca de 20 anos, se encontram muito degradados. A via que estabelece a ligação entre a EM 125-6 e a ER 125 (cruzando em passagem superior sobre o acesso à Via do Infante) será alargada em 0.70m.

Criar melhores condições de mobilidade e assegurar melhores condições de circulação e segurança rodoviária aos automobilistas, são os principais objetivos desta requalificação. O investimento está integrado na política de requalificação urbana deste município, que tem vindo a melhorar as acessibilidades e rede de drenagem de águas residuais pluviais em todo o concelho. Destaque ainda para o concurso da obra de pavimentação de arruamentos do Monte Francisco (zona poente), recentemente lançado.