ReFood Algoz-Tunes encerra por falta de voluntários

A equipa de gestores da ReFood Algoz-Tunes anunciou hoje, domingo, 9 de setembro que vai cessar a atividade.

«É com pesar que vimos a público oficializar o encerramento temporário das nossas atividades. Infelizmente, a falta de voluntários e as dificuldades administrativas impedem-nos de continuar a servir a comunidade de Algoz-Tunes durante os próximos meses, sendo que os atuais membros já não conseguem salvaguardar as responsabilidades de mobilização social e não há mais pessoas disponíveis a quem possamos transferir as obrigações do voluntariado e de gestão do núcleo. Aprendemos que um núcleo ReFood precisa de mais voluntários do que aqueles que temos disponíveis na nossa comunidade local», lê-se na nota enviada à comunicação social.

A equipa responsável agradece também a «todos os que nos ajudaram a ajudar em Algoz-Tunes. Fechamos este ciclo com a esperança de abrir um novo e mais sustentável ciclo em breve, mas também com reconhecimento e alegria pelo tempo vivido nos últimos quatro anos de atividades intensas e produtivas facilitadas pelas parcerias com a Câmara Municipal de Silves, a Junta de Freguesia e tantos outros parceiros, mais do que conseguimos aqui nomear. Temos orgulho dessa história construída com perseverança, comprometimento e dedicação. Aprendemos muito com o voluntariado, a solidariedade e o saber que fizemos a diferença».

«Esperamos que o espírito ReFood se mantenha vivo no coração dos nossos parceiros e apoiantes enquanto trabalhamos para construir um futuro mais sustentável. Queremos acreditar que o espírito de solidariedade que vimos tantas vezes fortalecido e rejuvenescido pelos nossos voluntários continue forte e a iluminar mais vidas e a abrir caminho para uma sociedade mais justa, solidária e livre de preconceitos. Que se mantenha a vontade de ajudar, e que mais núcleos continuem o incrível trabalho feito pela ReFood por todo o país. Que a ReFood continue a ser feita de todos nós, e que a força dessa ideia continue a mover novas iniciativas e novas aventuras focadas no bem-estar de toda a comunidade. Porque nós somos o outro e o outro deve sempre fazer parte de nós. Até à próxima aventura e obrigada por todo o apoio, carinho e luz», conclui a nota de despedida.