Real Marina Hotel aposta em degustação de litão olhanense

O Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, promove um jantar de degustação utilizando apenas, como ingrediente principal, litão, este sábado, dia 22 de abril, às 19 horas. Segundo a diretora-geral Karine Brites avançou ao «barlavento», esta é «uma iniciativa inédita e uma aposta nossa em mostrar e valorizar um produto local em colaboração com a Confraria do Litão».

Trata-se de um pequeno tubarão que se distribui pelo Mediterrâneo e Atlântico Oriental. O peixe é geralmente aberto, passado por um pouco de sal e posto a secar ao sol por quatro ou mais dias. Depois é armazenado alguns meses até ser consumido e a pele seca era antigamente utilizada para lixa. Este peixe tem pouco valor comercial mas, como pode ser conservado por secagem para consumo posterior, os olhanenses mais desfavorecidos começaram a utilizá-lo para os momentos de escassez, geralmente no Inverno, e sobretudo na consoada em substituição do bacalhau.

Hoje é considerado uma iguaria. O jantar custa 30 euros por pessoa (bebidas incluídas). Inclui entrada de tártaro de litão com três pimentas, seguido de Risotto de tinta de choco com litão escalfado em azeite, e caldeirada de litão com pinhões tostados. A sobremesa é arroz doce de litão.

Para informações adicionais consultar www.realmarina.realhotelsgroup.com

Sobre o Grupo Hotéis Real

Fundado em 1994 por João Bernardino Gomes, os Hotéis Real, grupo Português de hotelaria tradicional, apresenta soluções versáteis e inovadoras assentes nos valores da Portugalidade e no serviço de excelência.

23 anos após a sua fundação, o grupo conta com 9 unidades distribuídas pelas zonas da Grande Lisboa e Algarve, onde a aposta no conforto dos ambientes acolhedores é evidente, aliando o bem-estar dos SPA e os sabores da melhor cozinha Portuguesa.

O Grupo aposta também na polivalência, diversificando e complementando a sua oferta, oferecendo experiências adequadas a cada momento da vida, e ajustando a diferentes expectativas, necessidades e motivações.