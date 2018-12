Reabilitação da estrada entre Mar e Guerra e Patacão avança

A Câmara Municipal de Faro anunciou hoje, dia 4 de dezembro, a celebração do contrato da empreitada de reabilitação da estrada entre Mar e Guerra e Patacão, obra integrada no programa de intervenções municipais de melhoria da rede viária e de espaços públicos da cidade e freguesias. O objetivo desta obra é melhorar a segurança e o conforto desta ligação viária, devolvendo as condições ideais de circulação à via.

A empreitada foi adjudicada à «Sociedade Candeias & Silva, Lda.» pelo montante de 106351,30 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Com mais esta obra, a autarquia farense continua a executar o plano previamente definido de requalificar, melhorar e ampliar toda a rede viária do município, com particular atenção às freguesias rurais, dotando o concelho das condições essenciais para o seu desenvolvimento homogéneo.