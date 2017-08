Raposeira inaugura Pólo de Serviços e Atendimento à população

A Junta de Freguesia de Vila do Bispo e Raposeira inaugura no próximo dia 25 de agosto, pelas 17h30, o Pólo de Serviço e Atendimento da Raposeira.

Este novo espaço ao serviço da população, situado na Rua da Igreja nº 13, disponibiliza serviços administrativos como: Emissão de atestados, Provas de vida, Licenciamento de canídeos e gatídeos, recenseamento eleitoral, emissões de certidões de eleitor consulta dos cadernos eleitorais, bem como os diversos pedidos de intervenção da população.

O pólo tem como objetivo resolver os assuntos do dia-a-dia da população, sobretudo a mais idosa, evitando a deslocação à sede da junta em Vila do Bispo.

Estará a funcionar de segunda a sexta-feira das 9h30 às 18h00.