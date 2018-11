Quinta do Bill e Karetus animam a passagem de ano em Quarteira

Quarteira volta a ser um dos principais centros de animação do Sul do país na noite da passagem de ano. Este ano, a Câmara Municipal de Loulé, entidade promotora deste evento, aposta na variedade musical e propõe uma entrada em 2019 ao som dos Quinta do Bill, Karetus e DJ Rahim, para além do habitual espetáculo piromusical.

A Praça do Mar volta a ser o palco principal dos festejos e é aí que, no dia 31 de dezembro a partir das 21h30, o quarteirense DJ Rahim irá aquecer o ambiente.

O pop-rock dos anos 90 sobe ao palco às 22h30 com os Quinta do Bill, uma das mais representativas bandas de uma época de ouro da música nacional.

Formados em 1987, na quinta do Sr. Guilherme (mais conhecido por «Bill»), o projeto nasceu das mãos de Carlos Moisés, Paulo Bizarro e Rui Dias. Em 1994 é editado «Os Filhos da Nação», álbum que os lança definitivamente para a ribalta, com músicas que marcaram uma geração como «Se Te Amo», «Os Filhos da Nação», «No Trilho Do Sol», «A Única Das Amantes» ou «Voa». Com uma carreira de mais de 30 anos, os Quinta do Bill conquistaram 2 discos de Ouro, 4 discos de Prata e 1 disco de Platina.

Quando soarem as 12 badaladas a anunciar a entrada em 2019, um espetáculo piromusical irá brilhar e ecoar na praia de Quarteira, proporcionando o primeiro brinde do ano aos milhares de foliões esperados na cidade algarvia.

Depois, a música noite dentro, com a presença de uma banda da nova vaga musical, os Karetus. Carlos Silva e André Reis são os protagonistas deste projeto baseado na música eletrónica. Com milhões de visualizações no Youtube e várias centenas de milhares de seguidores nas redes sociais (220 mil seguidores no Facebook, 11 mil no Twitter e 55 mil no Instagram, para além de mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify), os Karetus são um fenómeno de popularidade.

Ao vivo, são donos de um espetáculo incrível, pelo que se antevê um final de noite bem mexido na cidade de Quarteira.

O programa de animação da passagem de ano em Quarteira tem entrada livre, e mostra a aposta da autarquia de Loulé em oferecer momentos únicos e inspiradores a quem visita o concelho.