Quarteira esclarece apoios comunitários para a pesca no Sotavento

O auditório do Centro Autárquico de Quarteira, acolhe uma sessão de esclarecimento e divulgação sobre os apoios financeiros comunitários para projetos de investimento que decorram no território do Grupo de Ação Local (GAL) de Pesca do Sotavento algarvio, na terça-feira, dia 21 de novembro, às 15 horas.

Durante esta sessão será apresentado o Regime de Apoio à Execução das Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária do Programa Operacional Mar 2020 e o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

O território de intervenção deste GAL engloba as zonas costeiras e ribeirinhas dos concelhos do Sotavento do Algarve e tem como objetivos estratégicos promover e valorizar a competitividade das atividades do Cluster Mar do Sotavento; promover a empregabilidade da população do território de intervenção; promover a sustentabilidade e valorização do património natural e cultural da Ria Formosa e do Estuário do Guadiana; e dinamizar a cooperação e animação do território.

Tendo como parceiro gestor o município de Olhão, este GAL é constituído ainda pelos municípios de Loulé, Faro, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim e muitas outras entidades da região ligadas ao setor das pescas.

A dotação orçamental afeta ao GAL Pesca do Sotavento, com vista à execução da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Costeira para o período 2014 a 2020, é de 3 milhões e 300 mil euros.

Tendo em conta esta estratégia e as características do território de intervenção no que respeita a dinâmicas de desenvolvimento económico e de empreendedorismo, espera-se atingir resultados nos seguintes domínios: criação de novas empresas, criação de emprego, desenvolvimento e diversificação de atividades de empresas existentes e aumento das aplicações produtivas associadas aos resultados de projetos de investigação.