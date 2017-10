Quarteira Ecolab vai ser apresentado à comunidade

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira irão promover, no próximo dia 17 de outubro, pelas 21h00, no Centro Autárquico de Quarteira, uma sessão de apresentação à comunidade do projeto Quarteira EcoLab, durante a qual os interessados terão a oportunidade de contribuir com ideias e sugestões.

O Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, desafiou os municípios portugueses a implementarem Laboratórios Vivos para a Descarbonização (LVpD), uma iniciativa que pretende fomentar a descarbonização das cidades, através de soluções tecnológicas que aumentem a eficácia e reduzam o consumo de energia, e contribuindo para criar cidades inovadoras, sustentáveis e inclusivas, que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos.

Neste âmbito, e decorrente da sua Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC de Loulé), o Município de Loulé apresentou uma candidatura ao referido programa do Fundo Ambiental, tendo sido um dos 12 municípios escolhidos para desenvolverem o plano de implementação do seu LVpD, o Quarteira EcoLab.

O município de Loulé definiu como área de intervenção para o Quarteira EcoLab, a extensão urbana localizada entre a rotunda do Polvo da Avenida Dr. Carlos Mota Pinto e a rotunda do Terminal Rodoviário da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro.

O Quarteira EcoLab é um projeto que pretende promover uma cidade mais resiliente, acessível, conectada e participada, pelo que o Município de Loulé, no atual momento de construção do plano de implementação do Quarteira EcoLab, gostaria de contar com o envolvimento, participação e contributo de todos, nomeadamente moradores, comerciantes, visitantes e demais utilizadores daquele espaço urbano.