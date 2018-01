Protoiro elege Algarve como líder da Tauromaquia em Portugal

De acordo com os dados da temporada tauromáquica de 2017, divulgados pela Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia, a cidade com mais espetáculos realizados em 2017 foi Albufeira, com 27 espetáculos, representando uma subida de 22,7 por cento em relação aos 22 de 2016. Albufeira ficou à frente de Lisboa, com 14 espetáculos, e de Vila Franca de Xira, com 11.

Em relação à percentagem média de ocupação das praças em Corridas de Toiros por região, o ano de 2017 ficou marcado por um crescimento exponencial a nível nacional e em particular no Algarve.

O Algarve teve o maior crescimento nacional na média de ocupação das praças em Corridas de Toiros de 40,4 por cento em relação ao ano transacto, sendo a segunda região com maior percentagem média de ocupação, 73 por cento. O Alentejo lidera, com uma percentagem média de ocupação de 74 por cento.

Para a Protoiro, os números agora revelados demonstram não só a importância cultural da tauromaquia na região mas também o potencial económico e turístico, quer para os visitantes estrangeiros quer para os turistas nacionais, oferecido por esta importante manifestação da cultura portuguesa.

A Temporada Tauromáquica de 2017 foi marcada pelo crescimento de 1,8 por cento de espectadores nos espetáculos taurinos nacionais (435.660) e por um conjunto de indicadores muito positivos que remetem para a retoma e crescimento do sector no país.

O número médio de espectadores nas corridas de toiros tem vindo a crescer desde 2013. Em 2017 registou-se um aumento significativo de 9,1 por cento no número médio de espectadores nas corridas de toiros passando de 2375 (2016) para 2591 (2017).

A taxa média de ocupação das praças em Corridas de toiros subiu também de 66 por cento (2016) para 70 por cento (2017).

«Estes são indicadores muito positivos e que apontam para uma retoma do crescimento de assistência aos espetáculos tauromáquicos», lê-se na nota enviada à imprensa pela Protoiro.

Na elaboração deste resumo estatístico, elaborado pela Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia, foram usados como fontes os dados da Associação Nacional de Toureiros (ANDT) e da Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide (APCTL), sendo cruzados entre si. «Obtemos assim resultados rigorosos e que espelham a totalidade da atividade do sector cultural taurino português, pois os dados compilados pela Inspeção Geral das Actividades Cultural (IGAC) não retratam toda a realidade taurina portuguesa, sendo somente um relatório administrativo da atividade deste organismo público. As outras fontes são a Pordata e GFK/CAEM (Audiências). Foram contabilizados todos os espectáculos públicos em que foi lidada pelo menos uma rês brava de lide».