Projeto TASA abre inscrições para artesãos até 15 de janeiro

O Projeto TASA «Artesãos do Século XXI» tem inscrições abertas até ao próximo dia 15 de janeiro. Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves, tem como objetivo contribuir para a capacitação e instalação de novos artesãos na área dos entrelaçados, procurando valorizar as artes tradicionais do Algarve e os artesãos que as executam.

Transmitir conhecimentos nas artes dos entrelaçados a uma nova geração de artesãos, através de um programa intensivo no qual as técnicas base para desenvolver competências na área da cestaria (cana), empalhamento de cadeiras e entrelaçados de palma (empreita, «malha» e palhinha) formar novos artesãos e integrar alguns destes na equipa do Projeto TASA, dando-lhes a possibilidade de colaborar no desenvolvimento de produtos que aliem a produção artesanal à inovação e de participar em atividades criativas relacionadas com o turismo e a arte.

Os aprendizes terão um ciclo inicial de formação nas várias técnicas e, posteriormente, deverão escolher uma de duas especializações. As inscrições poderão ser feitas aqui.

Para mais informações, estão disponíveis os contactos (+351) 289 416 198 / (+351) 92 638 55 86.