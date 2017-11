Programa «Empreende Já» dará formação e tutoria a 30 jovens do Algarve

A empresa de consultoria 100 por cento portuguesa que se especializou nas competências de Gestão Científica – A WINNING Scientific Management – foi a vencedora do Concurso Público, lançado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), para ministrar toda a componente da segunda fase da Formação e Tutoria no âmbito do programa «Empreende Já».

Nas palavras do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, «o programa não se focou apenas no empreendedorismo tradicional, para a constituição de empresas que visam lucros. Saliento, particularmente, a possibilidade que o programa imprime de serem criados negócios no âmbito da economia social, uma vez que esta se encontra em franco crescimento no nosso país e é muito abrangente, possibilitando aos jovens o desenvolvimento de projetos, em variadas atividades, relacionados com as economias sustentáveis: economia verde, azul (também conhecida como economia do mar) e economia laranja (relacionada com as indústrias criativas). Na primeira edição já temos um total de 15 por cento dos projetos em torno deste tipo de negócio. Esperamos que a segunda edição, que já arrancou, possa também representar um crescimento no âmbito dos projetos de economia social. A primeira edição está a ser um sucesso e, seguramente, a segunda edição caminhará no mesmo sentido».

Leandro Pereira, CEO da WINNING foi o coordenador pedagógico de toda a formação e tutoria ministrada aos jovens. «Na WINNING consideramos este programa, como sendo de Empreendedor para Empreendedor. Na colaboração com a IPDJ, a WINNING foi capaz de dar o seu exemplo de sucesso, como também de passar muito conhecimento, experiência e lições aprendidas a todos os empreendedores. Durante a fase de formação os jovens tiveram contacto com as mais diversas matérias no âmbito da Gestão Científica: Estudos de Mercado; Modelos de Negócio; Finanças Empresariais; Técnicas Comerciais; Motivação de equipas; Inteligência Emocional; Marketing, entre outras. A primeira edição do programa encontra-se agora na fase de tutoria, onde a WINNING está a ministrar acompanhamento personalizado aos 261 jovens para que elaborem os seus Planos de Negócios. Os projetos serão, posteriormente, sujeitos a avaliação, para seleção dos 90 projetos que terão, cada um, apoio de 10 mil euros, por parte do IPDJ».

A WINNING tem como missão reinventar, os modelos de negócio dos seus clientes aliando a inteligência competitiva à estratégia organizacional, sempre com foco na resolução dos problemas de mercado e atuando em antecipação à concorrência.

O objetivo final é sempre gerar ideias de negócio, facilitar os processos de tomada de decisão, reduzir os tempos de reação ao mercado e disseminar inteligência e inovação, assegurando a aprendizagem cumulativa das organizações o que permite contribuir, ativamente, para uma crescente competitividade da economia nacional.

Neste sentido, Leandro Pereira conclui ainda que «estamos a formar os jovens empreendedores para que o seu sucesso resida no princípio e na missão de poderem ajudar a sociedade e a economia a resolver problemas de forma séria e rigorosa. A mensagem que passamos é muito simples: se formos úteis e se a sociedade nos vir como um agente que aporta valor, naturalmente, temos um contexto e um habitat favorável ao nosso negócio».

O «Empreende Já», programa integrado na «Garantia Jovem» e parcialmente financiado pelo PO ISE apoia projetos que visem a constituição de empresas ou de entidades da economia social, a capacitação de jovens NEET – Neither in Employment nor in Education or Training – aumentando os seus níveis de empregabilidade, a constituição de empresas ou de entidades da economia social e a criação de postos de trabalho por e para jovens.