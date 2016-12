Primeira conferência de Marketing Digital do Algarve agendada para fevereiro

É uma iniciativa de dois algarvios, Jorge Cabaço e Rita Sampaio, ambos profissionais de marketing há mais de uma década. Conheceram-se numa formação sobre redes sociais, e desde então falam na necessidade de organizar mais eventos congéneres na região. Jorge Cabaço lidera a «Freshmint Consulting», empresa de consultoria na área do marketing estratégico, e é um dos poucos formadores da área de marketing digital no Algarve. Rita Sampaio tem trabalhado em diversos grupos empresariais nas áreas de comunicação e marketing. Ambos fazem parte da equipa de formadores da ETIC_Algarve, escola técnica dedicada às indústrias criativas, com sede em Faro.

No entanto, foi em Lisboa, durante o Web Summit, no passado mês de novembro, que tomaram a decisão de trazer para o sul algumas das tendências e inovações que ficaram a conhecer no maior evento de tecnologia a nível mundial. O objetivo que traçam para o evento é claro: partilha de conhecimento entre profissionais e empresários, e debate sobre a evolução e o futuro do marketing.

Na agenda vão estar as mudanças que aconteceram nos últimos anos, e as novidades das principais plataformas digitais. Os organizadores trazem pela primeira vez ao Algarve nomes relevantes como Ana Mendes (especialista em facebook), Pedro Caramez (reconhecido entusiasta do LinkedIn) e Marco Gouveia (formador Google). O programa tem ainda uma componente interativa, através de painéis de discussão, nos quais os participantes poderão ver as suas perguntas respondidas por alguns dos maiores especialistas a nível nacional.

Facilitando a partilha de conhecimento, os organizadores pretendem dar um contributo para o desenvolvimento regional, juntando alguns dos empresários mais influentes, principalmente do ramo da hotelaria, industria que tem um papel de destaque nesta primeira edição.

Para Jorge Cabaço, a conferência «representa um imperativo e uma missão», e na visão de Rita Sampaio «o Algarve é sobretudo uma marca, e é necessário debatermos de que forma podemos acrescentar mais valor. O marketing e as indústrias criativas têm um papel determinante na forma como comunicamos o Algarve e como o tornamos mais atrativo, não só como destino turístico, mas em todo o seu potencial».

Os empresários e gestores da região são desafiados a participar pela organização, que muito em breve dará a conhecer o programa completo em http//www.sharealgarve.com