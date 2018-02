Presidente do Automóvel Club de Portugal anuncia novidades em Faro

No próximo mês, o ACP vai lançar dois seguros – para automóveis e motas – com os preços mais competitivos do mercado em Portugal. Os seguros, que têm preços fixos mensais, incluem direito a veículos de substituição até cinco dias em caso de avaria.

A novidade foi anunciada por Carlos Barbosa, presidente do ACP – Automóvel Club de Portugal, durante um encontro que decorreu hoje, dia 5 de fevereiro, com os sócios de Faro para dar a conhecer as prioridades e os projetos que estão a ser desenvolvidos pelo ACP.

«Estes novos serviços foram criados pelo ACP com o objetivo de dar aos nossos sócios um conjunto de vantagens que tornem a sua vida mais confortável, mais segura e, sobretudo, mais económica», afirmou Carlos Barbosa no final do encontro.

Este mês entrou também em vigor o serviço de assistência automóvel «Proteção de Avaria» com características únicas e inovadoras face à oferta existente em Portugal e no mercado europeu.

Disponível para sócios ACP, a «Proteção de Avaria» funciona como um seguro, em que o ACP paga mão-de-obra até 500 euros para a reparação de veículos caso a viatura avarie na estrada e não seja reparável no local. O serviço é válido tanto para automóveis como para motos e pode ser acionado em Portugal e Espanha.

Fundado em 1903, o Automóvel Club de Portugal é uma instituição de utilidade pública, sendo hoje reconhecido como o maior clube português. Tendo como missão defender a mobilidade e facilitar o acesso a uma vida saudável, O ACP conta atualmente com 250 mil sócios.