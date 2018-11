Presépios marcam o Natal no concelho de Loulé

A Câmara Municipal de Loulé promove, durante a época de Natal, um programa de animação com atividades diversificadas. A exposição de presépios é uma dessas atividades, através da qual se procura relembrar uma das mais tradicionais expressões da cultura popular associada à quadra natalícia – a construção do presépio.

À semelhança de anos anteriores, de 11 de dezembro a 6 de janeiro, pode ser apreciado no Pólo Museológico da Cozinha Tradicional, na Alcaidaria do Castelo, o presépio tradicional algarvio. Armado em escadaria, com o Menino Jesus em pé, no alto e ao centro, rodeado de searinhas, laranjas e flores, trata-se de uma das mais importantes tradições da região durante esta quadra. Este presépio é montado todos os anos pelas técnicas do Museu Municipal e o Menino Jesus exposto é propriedade particular que gentilmente cede esta peça para ser colocada no trono.

O horário de visita é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e aos sábados, das 9h30 às 16h00.

Também no coração da Zona Histórica de Loulé, o pediatra e artista Francisco José apresenta, na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, um presépio da sua autoria. Trata-se de uma recriação de um presépio em ambiente medieval, com figuras em tamanho natural.

Francisco José Correia Andrade de Sousa, natural de Loulé, nasceu no dia 6 de julho de 1955. É médico pediatra, mas tem na escultura uma das suas atividades preferidas, mesmo sem qualquer formação artística. Diverte-se trabalhando o barro (ou qualquer massa moldável) e a madeira.

O presépio de Francisco José pode ser visto no seguinte horário de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e ao sábado, das 9h30 às 16h00.

Já o VI Roteiro de Presépios de Alte inaugura a 8 de dezembro, pelas 14h00, e terá como ponto de encontro o Largo José Cavaco Vieira. Numa organização da Autarquia, Junta de Freguesia, Paróquia, instituições e população de Alte, esta exposição ao ar livre vai estar patente ao público nas ruas da aldeia e em alguns lugares da freguesia como Montinho, Sarnadas, Azinhal e Águas Frias, até ao Dia de Reis.

Esta iniciativa pretende tornar Alte numa galeria de arte popular e religiosa, recuperando as tradições natalícias de realização de presépios em locais com visibilidade pública. A mostra pretende recuperar o simbolismo do presépio e a memória das tradições populares do Natal, estimulando a criatividade, a originalidade e a solidariedade dos altenses, que se unem para dar um colorido diferente a Alte nesta época festiva.

No dia da inauguração deste Roteiro (8 de dezembro) haverá um Mercadinho de Natal, das 10h00 às 15h00, com artesanato e produtos locais e o Mercado da Pulga (velharias). O grupo Coral Infantil de Loulé irá atuar pelas 14h00. A inauguração do Roteiro conta com uma visita aos presépios pelas ruas da aldeia (guiada pelos alunos do 3º ano do curso de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro) e pela freguesia (com o desfile de Pais Natal, pelo Grupo Motard Aracnídeos), com apontamentos musicais do Grupo de Amigos de Alte.

Todas estas iniciativas são de entrada livre.