Presépio Gigante de Vila Real de Santo António completa 15 anos

O presépio gigante de Vila Real de Santo António regressa aos recordes e, em 2017, caminha para a fasquia das 5000 figuras, apresentando muitas novidades nesta que é já a sua 15ª edição.

Afirmando-se como um dos maiores presépios do país e o maior do Algarve, integra na sua construção mais de 20 toneladas de areia, 4 toneladas de pó de pedra e 2500 quilos de cortiça.

A sua estrutura ocupa uma área de mais de 220 metros quadrados, em pleno Centro Cultural António Aleixo, e pode ser diariamente visitado entre os dias 2 de dezembro e 7 de janeiro de 2018.

Para dar vida a este presépio foram necessários mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho. Os preparativos começaram há quase um ano, com a construção das centenas de figuras e adereços, tudo feito nas instalações da autarquia.

Somam-se a esta extensa lista 160 metros quadrados de musgo e uma gigante base de suporte onde se localiza a área técnica da estrutura o que permite, por exemplo, o funcionamento dos lagos, a iluminação das casas e os efeitos cénicos.

Algumas das razões do sucesso do presépio gigante de VRSA estão nos relevos, cenários e figuras mecânicas que lhe dão vida, fatores que o distinguem de todos os outros existentes no país.

Para surpreender os milhares de visitantes, a configuração volta a apostar em muitas peças novas, onde se destaca a recriação do obelisco da cidade de VRSA ou as antigas cabanas da praia de Monte Gordo. A reconstituição de muitos episódios cristãos e pagãos associados à quadra natalícia são outros dos atrativos.

Trabalho com a prata da casa

O Presépio Gigante de VRSA tem a assinatura de Augusto Rosa e Teresa Marques, dois funcionários autárquicos que contaram com a colaboração de Joaquim Soares, Telmo Crispim, João Gomes e muitos outros voluntários que se juntaram ao projeto.

Ao longo dos anos, o presépio gigante tem ganho notoriedade dentro e fora do país. Além de ser um dos eventos mais carismáticos da quadra natalícia no Algarve, é já uma referência internacional, a avaliar pela quantidade de visitantes espanhóis e de turistas holandeses, alemães, franceses e britânicos.

As entradas no presépio têm o valor simbólico de cinquenta cêntimos, verba que reverte a favor do Centro de Acolhimento Temporário «Gente Pequena» da Santa Casa da Misericórdia de VRSA, instituição que tem por finalidade o acolhimento de crianças e jovens, em situação de risco, dos 0 aos 18 anos.

O presépio gigante de Vila Real de Santo António está patente ao público no Centro Cultural António Aleixo, até ao dia 7 de janeiro de 2018. Pode ser diariamente visitado das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. No dia 1 de janeiro estará aberto das 14h30 às 19h00.

—

Presépio Gigante de VRSA

Local: Centro Cultural António Aleixo

Diariamente, até 7 de janeiro de 2018

Horário: 10h00 – 13h00 | 14h30 – 19h00

(1 de janeiro: das 14h30 às 19h00)

Entrada: 0,50€