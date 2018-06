Praia fluvial do Pego Fundo já é para todos

A praia fluvial do Pego Fundo recebeu hoje, dia 27 de junho, por mais um ano o galardão «Praia Acessível – Praia para Todos». O vereador com o pelouro do ambiente, José Galrito, o vice-presidente Paulo Paulino, bem como Élia Cabrita, representante da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) estiveram presentes no hastear da bandeira.

O Programa Praia Acessível – Praia para Todos foi criado em 2004, e iniciou a atribuição do galardão em 2005, a praia fluvial do Pego Fundo recebe desde 2005 a distinção, dispondo de meios para que as pessoas com mobilidade condicionada possam usufruir em pleno dos prazeres balneares.

O galardão é atribuído a zonas balneares, marítimas e fluviais, que cumpram os requisitos necessários em termos de acessibilidade e mobilidade condicionada, na praia fluvial de Alcoutim tem à disposição: Lugares de estacionamento ordenado e gratuito; acesso pedonal; rampa de acesso ao areal; passadeira no areal; acesso a instalações sanitárias adaptadas e meios auxiliares de banho; acesso ao posto de socorros e nadadores salvadores sensibilizados e preparados para auxiliar os utentes com mobilidade condicionada nas suas dificuldades e necessidades.

O município de Alcoutim promove práticas que melhoram as condições de desfrute da praia fluvial por parte dos frequentadores, considerando as pessoas com mobilidade condicionada, estão disponíveis vestiários, duches, bebedouros; bar, zonas sombreadas, atividades lúdicas acessíveis e informação disponibilizada ao público.