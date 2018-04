Praia de Carvoeiro eleita «a melhor da Europa»

A European Best Destinations elegeu a Praia de Carvoeiro como a Melhor Praia da Europa. Após um processo de votação entre as praias mais bonitas de países como a Grécia, Croácia, Inglaterra, Irlanda, Espanha ou França, a Praia de Carvoeiro recebe agora o selo de European Best Beach 2018.

A European Best Destinations refere-se a Carvoeiro como «uma pequena vila cheia de charme» e aponta a sua praia como «uma das mais bonitas» que visitaram durante o período de viagem pela Europa.

«O mar é lindo, a água não é nem muito fria nem muito quente, as ondas podem ser fortes ou, pelo contrário, suaves o suficiente para fazer paddle e descobrir as grutas vizinhas».

Este organismo europeu sedeado em Bruxelas tem como objetivo principal promover a Europa como destino turístico e cultural, em parceria com as Oficinas de Turismo e a Eden Network (uma plataforma de boas

práticas entre destinos premiados).