Porto da Baleeira em Sagres tem novo cais flutuante de apoio à pesca

O Porto de Pesca Costeira da Baleeira/Sagres dispõe agora de um cais flutuante de descarga para apoio à pequena pesca, na sequência de concurso lançado pela Docapesca em março, e que representou um investimento de 112.960 euros.

A intervenção faz parte de um projeto que tem como objetivo a melhoria das condições de segurança de pessoas e bens no embarque, atracação e acesso a embarcações nos portos de pesca da região algarvia.

A nova estrutura é constituída por dois elementos de plataforma de flutuação contínua em betão armado, com dimensões de 20 metros (comprimento) por quatro metros (largura), estando equipada com defensas horizontais e verticais, escada de emergência quebra-costas em aço inoxidável, armário de emergência e sistema de amarração com corrente metálica.

O acesso ao cais flutuante é proporcionado por uma ponte de acesso com dimensões de 20 metros (comprimento) por 1,5 metros (largura) ancorada a um maciço de betão armado.

Para manutenção de pequenas embarcações acostadas à plataforma, foram fixados cunhos de amarração nas laterais, em liga de alumínio fundido, com capacidade para cinco toneladas.