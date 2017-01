Portimão transplanta palmeiras da V3 para Praia da Rocha

O Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes recebe, no dia 20 de janeiro, a sessão inaugural da IV edição das Jornadas de História do Baixo Guadiana. A iniciativa está...

A primeira apresentação no Algarve do aguardado livro com a série documental «O Povo que Ainda Canta», de Tiago Pereira, e do novo website de «A Música Portuguesa a...