Portimão sensibiliza alunos para a segurança em catástrofes

A Câmara Municipal de Portimão, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, volta a implementar, pela quinta vez consecutiva, o programa municipal de sensibilização «A Escola e os Riscos… Preparar para Proteger!», que contempla um conjunto de mais de 300 ações que visam sensibilizar toda a comunidade escolar, envolvendo alunos, docentes e demais colaboradores das três dezenas de estabelecimentos de ensino existentes no concelho.

O programa municipal, que arrancou na passada segunda-feira, 26 de novembro, na Escola Básica e Jardim de Infância das Vendas, e que culminará em maio de 2019, contemplará, à semelhança dos anos transatos, além das habituais sessões sobre riscos para os diversos níveis de ensino, a realização de exercícios internos e à escala real nos estabelecimentos de ensino, sensibilizando e preparando a comunidade escolar para eventuais situações de acidente grave ou catástrofe.

Este programa pretende fomentar a resiliência, sensibilizar a comunidade escolar para a importância das questões da segurança, contribuindo para uma melhoria progressiva e continuada na preparação das escolas do município para responder a situações de emergência, quer nas próprias instalações, quer nos aspetos comportamentais da sua população, e incrementar o diálogo e a reflexão sobre a proteção civil e socorro, envolvendo as entidades responsáveis ao nível local e os representantes das escolas.

No calendário avançado, concertado entre a autarquia, as direções dos agrupamentos de escolas e os agentes de Proteção Civil, são de destacar as ações direcionadas aos alunos sobre procedimentos a adotar em situações de emergência, formação para os docentes e demais colaboradores em primeiros socorros e utilização de meios de primeira intervenção em situação de incêndios, procedimentos de evacuação e várias atividades práticas, bem como exposições e demonstrações dos diferentes atores da Proteção Civil do concelho.

O destaque no presente ano vai também para a defesa da floresta contra incêndios, com ações específicas em sala e com visitas de campo no âmbito da educação ambiental, nomeadamente na salvaguarda dos espaços naturais, com especial incidência nas áreas rurais do concelho, mais permeáveis ao perigo de incêndio.

O programa municipal de sensibilização «A Escola e os Riscos… Preparar para Proteger!» continua também a garantir que, no final do 3.º ciclo e do ensino secundário, os alunos estejam preparados para executar gestos que podem salvar vidas. Para isso, participam em sessões e ações sobre Suporte Básico de Vida (SBV). Este ano estima-se que estas sessões serão direcionadas para um universo superior a 1500 alunos de todos os agrupamentos de escolas, sendo que este ano vão ser incluídas ações em inglês para os alunos estrangeiros do programa ERASMUS+, provenientes de 9 países.

Recorde-se que, desde 2014, são realizadas anualmente centenas de ações em todas as escolas de Portimão envolvendo os diversos agentes de Proteção Civil, nomeadamente Bombeiros, Cruz Vermelha, GNR, Policia Marítima e PSP, bem como outras entidades cooperantes, como é o caso das Infraestruturas de Portugal, abrangendo um universo de mais de 10.000 participantes por ano.