Portimão no top 25 dos municípios preferidos pelos portugueses para viver

Portimão foi o município que no ano de 2017 registou a maior subida no indicador «viver» do Portugal City Brand Ranking/2017 – Municípios Portugueses, promovido pela Bloom Consulting, ocupando neste indicador o 25º lugar, tendo subido seis posições, em termos nacionais e em comparação com 2016.

Em termos globais, analisando as categorias Viver; Visitar e Negócios, Portimão ocupa a 19ª posição da listagem da consultora Bloom Consulting para o Portugal City Brand Ranking, um estudo que revela quais são os concelhos com melhor desempenho na captação de turistas, de investidores e de novos residentes.

Em termos regionais, Portimão assume no ranking global a 3ª posição, sendo o segundo município do Algarve nas categorias de Visitar e Viver. Em termos globais, Portimão registou uma subida de 1 lugar em relação à edição do ano anterior do referido estudo.

A quarta edição deste ranking analisou os 308 municípios portugueses tendo em conta o desempenho económico, digital demand e desempenho online e dá, novamente, a liderança a Lisboa, no que diz respeito à eficácia da estratégia de gestão da sua marca.

Como se faz este ranking?

Para elaborar este ranking, a Bloom Consulting cruza dados estatísticos que já existem, como a população, a percentagem de criação de novas empresas ou as dormidas por habitante, com as pesquisas que são feitas na internet sobre todos os 308 municípios portugueses.

Essa avaliação, apelidada de Digital Demand, é a procura online que cada município regista. Foram analisadas 51 milhões de pesquisas através do estudo de 26 principais termos de pesquisa (brandtags), em cinco línguas – entre esses termos estão compras, alojamento ou praia. É possível perceber, por exemplo, que a palavra mais pesquisada em Cascais é «alojamento», em Oeiras é «estudar» e em Portimão é «praia». A essas duas dimensões junta-se ainda o desempenho de cada município na internet, quer no seu site institucional, quer nas redes sociais.