Portimão aprovou orçamento de 60 milhões

O executivo municipal da Câmara Municipal de Portimão já aprovou o Orçamento e Plano de Atividades, na terça-feira, 5 de dezembro. Os documentos serão agora discutidos e votados este mês na Assembleia Municipal.

«Apresentamos um orçamento global de 60 milhões de euros, reduzindo em 78 milhões de euros o orçamento de 2017. Há mais de uma década que não tínhamos um orçamento tão próximo das receitas reais», afirmou Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

Este é o documento que lança as bases para a concretização do programa eleitoral socialista. Por sua vez, segundo a presidente da autarquia, «para 2018 conseguimos aumentar a capacidade de investimento de 4,4 para cerca de 10 milhões de euros, face ao excelente desempenho económico-financeiro registado em 2017, que permitiu pagar dívida com receitas próprias, libertando meios financeiros para reforçar o investimento».

Assim, no próximo ano, serão transferidos para as escolas mais de 860 mil de euros, atribuídas de novo bolsas de estudo a alunos carenciados e iniciada a ampliação do Jardim de Infância dos Montes de Alvor. Serão ainda destinados 360 mil euros para a conservação dos parques infantis.

No entanto, os projetos não ficam pelos estabelecimentos escolares, pois há ainda a reabilitação da zona antiga da cidade. Está previsto um milhão de euros por ano para a manutenção e reparação dos espaços verdes, e a construção do novo Cemitério de Portimão, durante o próximo quadriénio, tal como uma grande remodelação no Largo Gil Eanes, do Parque da Juventude, do Jardim do Viveiro e a construção de raiz do novo Parque Urbano do Mercado. Este último será edificado «nos terrenos junto à Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, assim que as famílias de etnia cigana sejam realojadas nas habitações pré-fabricadas, cujo concurso público para a aquisição se encontra a decorrer», adiantou ainda.

Está prevista a recuperação dos Edifícios da Antiga Lota de Portimão e de Alvor, assim como do edifício do antigo salva-vidas de Alvor. «E conseguiremos que o Auditório Municipal de Portimão tenha uma nova cobertura, pelo que será devolvido à comunidade local para uso», avançou.

Para aquela que é uma das principais queixas da população, as estradas, serão destinados «mais de 9 milhões de euros na recuperação das vias e na construção de outras que permitam melhorar a circulação automóvel. Esta é uma prioridade para os próximos 4 anos», concluiu.

A autarquia vai ainda continuar a prestar apoio ao arrendamento, à aquisição de medicamentos, com a entrega também de bens alimentares, nas tarifas sociais de água, reforçando ainda os montantes dos contratos-programa ou protocolos com instituições de apoio social.

Durante a sessão solene a autarca destacou ainda as obras assumidas pelo governo para os próximos anos em Portimão. É o caso da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Companheira, que deverá estar concluída em março, as obras na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), o início da construção do novo edifício da Polícia Judiciária (PJ), em terreno cedido pela Câmara Municipal, o dessassoreamento da Ria de Alvor e a mudança de localização da Escola de Hotelaria e Turismo para o antigo Estabelecimento Prisional. Já «as obras de melhoramento do Porto de Portimão, orçamentadas em 17 milhões de euros, estão incluídas na Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente, recentemente tornada pública pelo governo», enumerou.

Isabel Alçada foi convidada de honra da sessão solene

A professora Isabel Alçada, mas também escritora e autora da coleção «Uma Aventura» com Ana Maria Magalhães, foi a convidada para participar na sessão solene na segunda-feira, dia 11 de dezembro, durante o feriado municipal de Portimão.

Testemunhou ao vivo «o trabalho que é feito nas escolas do concelho e o valor que é atribuído à cultura, à educação e ao desenvolvimento de uma cidadania ativa» por um concelho, cujo patrono é Manuel Teixeira Gomes, antigo Presidente da República e escritor. Aliás foi esta personalidade que deu voz a uma entrevista que está no livro digital, de um projeto ao qual a autarquia se associou.

«O que quero aqui saudar é a aposta do município que dá a todos a plena possibilidade de aprender a ler muito bem e essa aprendizagem completa é um passaporte para aprendizagem escolar. O nosso patrono de hoje, uma personalidade que muito aprecio, Manuel Teixeira Gomes, sabia isto muito bem e foi sempre um homem de cultura, de leitura. Além disso, como personalidade histórica, como Presidente da República» valorizava a democracia e a liberdade, afirmou Isabel Alçada.

A professora, que apresentou o livro digital disponível (que pode ser consultado na página da autarquia) e como ele pode ser utilizado como complemento à aprendizagem, considera que «a leitura é essencial ao desenvolvimento das pessoas», afirmando que «os bons leitores são geralmente bons alunos». No entanto, ler exige prazer e gosto, que deve ser incentivado e motivado pela família, professores e escola. «Se as pessoas não gostarem de ler, não vão querer fazê-lo. Só vão ler só quando são obrigados», reforçou.

Contou ainda que quando começou a lecionar, tinha uma turma do quinto ano e apercebeu-se que muito poucos, naquela fase de aprendizagem, tinha lido um livro inteiro.

«Percebi que era uma carência, de maneira que comecei a escrever e já tenho muitos livros, com a Ana Maria Magalhães. Éramos colegas na escola. ‘Uma aventura’» é uma das mais conhecidas, mas vai sair já o 60º livro destas autoras, que será «Uma Aventura no Palácio das Janelas Verdes», um pedido do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, confidenciou.

Quanto ao que a trouxe a Portimão, Isabel Alçada realçou o carácter atrativo do livro digital. «Os recursos digitais podem ajudar os alunos a ir mais longe e há muitos estudos que demonstram que, na primeira fase de aprendizagem, a sua utilização é muito positiva, para estimular o gosto pela leitura», afirmou.

Na cerimónia estiveram ainda a professora bibliotecária Maria Fernanda Santos, o professor Vítor José Coutinho e quatro alunos do 4º ano da EB José Sobral, do Agrupamento de Escolas da Bemposta, que explicaram o que aprenderam, através da leitura do livro digital «Portimão», integrado na Plataforma Digital dos Concelhos de Portugal e disponibilizado em todas as Bibliotecas Escolares do município.

Isilda inaugurou parque infantil e jardim

As duas inaugurações foram simbólicas, com pouco público presente, apesar de muitos terem reivindicado melhores condições para aquelas infraestruturas, há alguns meses. Talvez tenha sido a chuva a desmotivar a população, mas o certo é que a zona do Bairro Pontal, em Portimão, já voltou a ganhar um parque infantil e um novo jardim, desde 11 de dezembro. Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, inaugurou o Parque Infantil da Quinta do Caneco, a poucos metros do Centro Escolar do Pontal, cujos equipamentos tinham sido retirados por estarem vandalizados. Com novo pavimento colorido, baloiços e escorregas prontos a estrear, o parque até é bastante utilizado pelas crianças que moram na zona e que frequentam o estabelecimento escolar mais próximo. A apenas uns metros de distância, na Rua dos Mestres Maçanita, foi ainda inaugurada a requalificação do novo Jardim do Bairro dos Pescadores. A autarca agradeceu às residentes a insistência na necessidade da intervenção, que a levou a visitar o espaço e a concretizar a obra. «Era um campo, uma vergonha», disse logo umas das residentes. A presidente enalteceu o cumprimento do dever cívico das cidadãs que vão agora zelar para que ninguém estrague a nova calçada, bancos, mesa, floreiras e os candeeiros reparados.

Sessão Solene homenageou Helder Renato

O súbito falecimento de Helder Renato, presidente da Comissão Concelhia do Partido Social Democrata (PSD) de Portimão, levou a que a sessão solene do Dia da Cidade reservasse um minuto de silêncio em homenagem ao líder daquela estrutura política da oposição. Vítima de doença súbita, o também chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Monchique, com 44 anos, faleceu naquela autarquia, na quinta-feira, dia 7 de dezembro. Além de várias manifestações nas redes sociais dos sociais-democratas Cristóvão Norte, o presidente da Região de Turismo do Algarve Desidério Silva, Carlos Martins, presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, foram imensos aqueles que lhe prestaram uma última homenagem acompanhando o seu funeral. No Feriado Municipal de Portimão, cidade onde residia desde 2006, Isilda Gomes, presidente da Câmara, manifestou emoção ao dirigir algumas palavras em homenagem ao político da oposição. «Prestámos uma simbólica, mas sentida homenagem ao político e cidadão Helder Renato. Como político não é insubstituível, porque na política não há insubstituíveis. Mas como pai, marido, filho e irmão será eternamente insubstituível. A toda a família desejamos a maior força para superar esta grande perda. Os nossos pensamentos estão convosco. Até sempre, Helder Renato», declarou a autarca.