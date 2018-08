Portimão agradece a solidariedade cívica

A presidente da Câmara Municipal de Portimão Isilda Gomes publicou um agradecimento público, na segunda-feira, 13 de agosto, que aqui publicamos na íntegra:

Decorridos 10 dias de empenhamento no apoio logístico e de sustentação à operação de proteção civil na resposta ao grande incêndio de Monchique que iniciou no passado dia 3 de agosto, no sítio da Perna da Negra, e que se alastrou aos concelhos de Odemira, Portimão e Silves, é imperioso e de elementar justiça reconhecer e evidenciar o trabalho de todos quantos se aliaram numa missão difícil e exigente.

Em primeiro lugar, e através dos nossos bravos Bombeiros portimonenses, agradecer a todos os combatentes e operacionais dos demais Agentes de Proteção Civil que, corajosamente e de forma profissional, se empenharam com determinação e competência na proteção e socorro da população das áreas atingidas, evitando maiores consequências, sobretudo na salvaguarda da vida humana, aos quais muito devemos.

Através do nosso Serviço Municipal de Proteção Civil endereçar uma palavra de reconhecimento público a todos os dirigentes, técnicos e assistentes das diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal de Portimão que voluntariamente e sem olhar a horários de trabalhos ou conteúdos funcionais tudo fizeram para operacionalizar, sob coordenação da Ação Social da autarquia, uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) a funcionar 24 horas por dia que assegurou 411 dormidas no Portimão Arena, servindo 845 refeições às 246 pessoas acolhidas ao longo do período em que se realizou o combate ao incêndio, juntando esforços com o Administração Regional de Saúde, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Portimão, Associação de Turismo de Portimão, Região de Turismo do Algarve, unidades hoteleiras do nosso concelho, diversas empresas privadas e demais instituições da Rede de Emergência Social Municipal nomeadamente: Caritas, Cruz Vermelha Portuguesa delegação de Portimão, EMARP, ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) e CRACEP (Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excepcional de Portimão).

Acresce ainda, o fornecimento/distribuição pelos serviços de transportes de mais de 7000 litros de combustível aos meios de combate, evitando que os mesmos saíssem do local de operação no terreno e a disponibilização de 5 autocarros e 6 máquinas de rastos.

Um agradecimento público que se estende aos órgãos sociais e colaboradores da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão que, com a Juntas de Freguesia, Corpo Nacional de Escutas, Escola Judice Fialho e Cáritas coordenaram a confecção e distribuição de 30.480 refeições aos operacionais no terreno a que acrescem 1.800 servidas às áreas de sustentação logística.

Não podia deixar de mencionar o importante trabalho de todos os que estiveram no terreno para garantir o bem-estar dos animais vítimas deste incêndio. O trabalho de equipa entre veterinário municipal, associações do município, nomeadamente ADAP e Associação dos Amigos do Canil de Portimão, voluntários anónimos, empresas privadas e clinicas veterinárias que não olharam a meios para garantir a assistência aos animais, é um facto que deve ser registado.

A palavra final dirijo aos mais de 140 voluntários/dia e aos cidadãos anónimos que demonstraram, nas mais diversas formas e locais, uma generosidade incomparável numa onda de solidariedade única em prol dos seus concidadãos afetados e todos quantos trocaram o conforto da família pela vontade de debelar este violento e extremo incêndio que não facilitou em nada o seu domínio.

Neste sentido, decidi propor à Câmara Municipal e Assembleia Municipal que o Dia da Cidade de 2018 não seja só celebrado tendo como pedra basilar a Solidariedade como também seja, em forma a definir, dedicado a todas as mulheres e homens, empresas e instituições que cooperaram nesta missão, distinguindo o seu altruísmo, disponibilidade e sentido humanitário que imperou na participação voluntária ao longo dos últimos dias.