Portimão acende hoje as luzes natalícias

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, inaugura esta sexta-feira, dia 23 de novembro, às 17h30, a iluminação de natal na cidade. Este momento dá o início às celebrações desta quadra festiva.

As luzes decorativas estarão acesas durante toda a quadra natalícia até aos Reis, e vão animar mais de 25 arruamentos por toda a cidade, num total de mais de 400 mil lâmpadas de micro led, caracterizadas pelo baixo consumo energético.

A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades ao ar livre e para o espaço público.

Branco, azul, prateado e dourado são as cores dominantes da iluminação natalícia, onde se destacam vários pontos do concelho, como a rotunda de entrada em Portimão, a rotunda do Hotel Júpiter, a rotunda do Portimão Arena (Caldeira do Moinho), a Praça Gil Eanes, o Mercado da Avenida S. João de Deus, a Rua da Hortinha, a Rua Direita, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a Praça Manuel Teixeira Gomes, a Rua Damião Faria de Castro, a Travessa dos Caldeireiros, a Rua Diogo Tomé, o Edifício Paços do Concelho, a Ponte Velha sobre o Rio Arade, a Zona Ribeirinha, o Jardim Bívar, a Rua Vasco da Gama e a Rua do Comércio – Rua Vasco da Gama até à Avenida Infante D. Henrique.

Em Alvor, a iluminação decorativa abrangerá a rotunda de entrada da vila, a Praça da República, a Rua Dr. António José de Almeida e a entrada nos Montes de Alvor. Na Mexilhoeira Grande a iluminação incide no Adro da Igreja da Mexilhoeira Grande e na Figueira.

A iluminação decorativa em pontos estratégicos do centro da cidade e no concelho é também uma forma de apoio ao comércio local e às atividades económicas, trazendo mais animação às ruas e tornando-as mais atrativas, convidando mais pessoas a virem visitar o centro histórico da cidade e as freguesias.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Portimão e que conta igualmente com o apoio da Junta de Freguesia de Portimão, sendo que a aposta continua a ser, este ano, no aumento de locais iluminados e no reforço os elementos decorativos, que irão conferir à cidade e ao concelho um brilho de prata sobre azul.

