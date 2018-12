Portimão abre inscrições para voluntariado na Cidade Europeia do Desporto 2019

O município de Portimão vai abrir as inscrições para a Bolsa de Voluntariado da Cidade Europeia do Desporto 2019 na quarta-feira, 5 de dezembro, data em que se assinala o Dia Internacional do Voluntariado.

Este projeto, sob o mote «Mais Desporto para Todos», conta com um programa de eventos de âmbito internacional, nacional e regional nas mais diversas modalidades desportivas, do automobilismo à motonáutica, passando pela ginástica rítmica, natação, fitness, futebol, atletismo, BMX, karaté, futvolei, ténis, vela, padel, ciclismo, paraquedismo, boccia, windsurf e muitas outras, bem como um conjunto variado de programas de atividade física e de formação desportiva de qualidade.

Idade mínima de 16 anos, disponibilidade, sentido de responsabilidade, competência comunicativa, conhecimento de idiomas e a assunção do compromisso de representação do espírito do projeto são alguns dos requisitos solicitados pela organização.

Entre janeiro e dezembro de 2019, os voluntários vão ter oportunidade de colaborar em várias áreas, desempenhando diversas tarefas que vão desde o apoio logístico ao secretariado, assistência de sala, acolhimento de atletas, acompanhamento de equipas técnicas, distribuição de publicidade e entrega de prémios.

Os participantes terão direito a um cartão de identificação, a um seguro de acidentes pessoais e ainda a uma bolsa de apoio às despesas de alimentação e deslocações por prestação de voluntariado, bem como a oportunidade de participar em ações de formação de voluntariado.

Esta é uma oportunidade de participar naquele que vai ser o maior palco desportivo a nível nacional, e viver de perto todas as emoções da Cidade Europeia do Desporto em 2019.

As inscrições podem ser efetuadas através do formulário online. Esclarecimentos adicionais podem ser solicitados junto da Divisão de Desporto e Juventude através do telefone 282470797/282470893 ou por e-mail.