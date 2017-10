Polícia Marítima resgatou banhista após queda no molhe de Alvor

A Polícia Marítima do Comando-local de Lagos colaborou ontem, dia 10 de outubro, ao início da tarde, na assistência e resgate de um individuo do sexo feminino, de cerca de 50 anos de idade e nacionalidade portuguesa, após queda no molhe Oeste da Ria de Alvor.

​O alerta foi recebido no piquete da Polícia Marítima, através do Centro de Operações Marítimas (COMAR), informando da queda de uma senhora, com suspeitas de traumatismo no membro inferior.

De imediato foram empenhados para o local do sinistro dois agentes da Polícia Marítima com uma viatura TT, bem como uma equipa dos Bombeiros de Lagos e uma equipa de nadadores-salvadores ao serviço do Plano Integrado de Assistência a Banhistas da Meia Praia.

A sinistrada foi imobilizada no local e transportada pela viatura TT da Polícia Marítima, por forma a fazer o transbordo para a ambulância com destino ao hospital de Portimão.