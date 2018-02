Polícia Marítima apreende mais de 160 kg de bivalves a embarcações com tripulação espanhola

A Polícia Marítima de Tavira apreendeu na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, mais de 160 quilogramas (Kg) de pé de burrinho, ao largo da praia da Ilha de Tavira – Tavira.

​A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de policiamento dirigida às embarcações de pesca nacionais e estrangeiras com artes de ganchorra rebocada. Foram apreendidas duas embarcações de pesca nacional com tripulantes de nacionalidade espanhola, por várias infrações, nomeadamente, falta de licenciamento entre outras.

As embarcações foram acompanhadas até ao porto de Tavira, onde e após aplicadas as devidas medidas cautelares e de polícia, foram autorizadas a regressar ao porto de origem.

Estas infrações correspondem a uma coima que pode variar entre os 600 e os 37. mil euros.

Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural.

Nesta operação de policiamento estiveram empenhados seis agentes e uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Tavira.