Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel em consulta pública

O Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel, projeto estratégico para o desenvolvimento económico do município encontra-se neste momento em fase final de elaboração, tendo...

O Centro de Interpretação do Sítio das Fontes de Estômbar recebe no domingo 29 de abril, uma oficina e exposição dedicada à arte do bonsai. A oficina, desenvolvida em...