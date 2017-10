Plano de Pormenor de Armação de Pêra discutido a partir de 16 de outubro

Um período de discussão pública do Plano de Pormenor de Armação de Pêra (PPAP) iniciar-se-á a 16 de outubro, prolongando-se por 20 dias úteis, ou seja, até dia 13 de novembro.

Este período segue-se à aprovação, em reunião de Câmara de 27 de setembro de 2017, deste plano e à publicação do aviso no Diário da Republica, 2.ª série.

Recordamos que esta alteração ao PPAP tem como objetivo promover o dinamismo económico e a sua diversificação por via de reforço da oferta da componente comercial nesta vila, bem como permitir a exequibilidade do plano em áreas onde o mesmo se encontra desatualizado. Para além disso, esta alteração facilitará a racionalização e o potenciamento do investimento público em equipamentos de utilização coletiva, tal como a correção de erros materiais, lapsos e a definição de parâmetros urbanísticos em falta.

Durante esse período os interessados, podem apresentar as reclamações, observações ou sugestões e a proposta de alteração do PPAP na página da Câmara Municipal de Silves ou na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística/Ordenamento do Território da CMS ou na Junta de Freguesia de Armação de Pêra.

A apresentação de reclamações, observações ou sugestões, deverá ser feita por escrito, dirigida à presidente da Câmara Municipal de Silves, utilizando para o efeito, o impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos ou na página da Câmara Municipal de Silves.