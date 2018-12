Piscinas Municipais de Lagoa grátis entre 26 e 28 de dezembro

Destaque Lince Ibérico: governo apresenta resultados no pós-incêndio de Monchique A secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, visita amanhã as obras de ampliação e de recuperação do Lince Ibérico, para apresentação dos...

Destaque Hospital Lusíadas Faro encerrado hoje após fiscalização da Entidade Reguladora da Saúde O Conselho de Administração da Lusíadas Saúde decidiu suspender a atividade do Hospital Lusíadas Faro (HLF) para proceder a uma avaliação global da sua infraestrutura, segundo apurou o «barlavento»,...