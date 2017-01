Pedro Marques reverte «injustiças» em périplo por Aljezur, Vila do Bispo, Monchique e Alcoutim

Quatro protocolos e 2,6 milhões de euros corrigiram aquilo que foi caracterizado uma «injustiça» para com os concelhos de baixa densidade que viram acesso vedado aos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU). Há três meses, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques esteve no Algarve numa reunião com os autarcas algarvios, onde entre outros assuntos, este foi colocado em cima da mesa.

A reunião, a 25 de outubro, levou o ministro e o secretário de estado do Desenvolvimento e Coesão Nelson de Souza a pensar numa solução viável que colocasse os municípios de Monchique, Vila do Bispo, Aljezur e Alcoutim em pé de igualdade no que toca à reabilitação urbana.

«De entre os assuntos todos, houve um conjunto de municípios que, sendo considerados de baixa densidade, nos colocou a questão de terem tido maiores dificuldades de acesso aos fundos comunitários para apoio aos seus projetos», começou por contar Nelson de Souza, durante a assinatura do protocolo entre Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Regional (CCDR) do Algarve e Câmara Municipal de Monchique, na sexta-feira passada.

Na viagem de regresso a Lisboa, os dois responsáveis com a tutela reconheceram a razão das vozes indignadas dos autarcas algarvios e assumiram o compromisso de encontrar uma solução. O secretário de estado deparou-se com dificuldades, como o facto de «as dotações existentes já terem sido colocadas a concurso, não havendo margem orçamental», continuou.

Resolveu criar uma task force que juntava ao governante, o presidente da AMAL Jorge Botelho e Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A escassez de recursos do Programa Operacional do Algarve foi um dos entraves, pois «já estavam concretizadas no terreno algumas dessas iniciativas, o programa estava negociado, o que constituía limitações», recordou.

No entanto, foi possível encontrar verba no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE) e, após três meses, o governo conseguiu responder à questão colocada a 25 de outubro. O governante sublinhou ainda que foi possível encontrar uma solução que não levasse a decidir a favor de uns municípios contra outros.

Monchique consegue verba para pavilhão multiusos na antiga serração

525 mil euros vão permitir dinamizar o espaço que a Câmara Municipal de Monchique já tinha adquirido, em julho, como o «barlavento» noticiou à data. Será criado, na antiga serração, junto à rotunda que dá acesso à Foia, um espaço multiusos, para feiras e exposições, com business center e empresarial, que contempla a ampliação do edifício. Será ainda pensado um núcleo, no primeiro andar, que preserve a memória daquela atividade de transformação da madeira, uma matéria-prima que já teve em Monchique um forte exponencial.

O concelho não conseguiu aceder ao PARU para esta obra e Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, foi um dos autarcas que na reunião de outubro alertou para esta situação. «Lembro-me de que o presidente [Rui André], naquela altura, ironizou a situação», referindo que «estava à espera que nessa reunião já fosse possível carimbar ou assinar o protocolo que respondesse às aspirações de ter apoios adicionais», avançou o secretário de estado do Desenvolvimento e Coesão Nelson de Souza.

Evitando que a tinta ficasse «ressequida» os governantes trabalharam depressa e na sexta-feira, após três meses desta primeira queixa, deram a oportunidade a Rui André «de poder ainda carimbar o protocolo».

Para o edil de Monchique, na sexta-feira passada, foram cumpridos três atos de justiça. «O primeiro é para com a população de Monchique que, há muitos anos, vem esperando por um espaço que possa dar cobro àquilo que são as aspirações em termos culturais, empresariais, um espaço para fazer uma feira, um espetáculo, uma reunião maior». Até à data, cada vez que é necessário fazer um evento de maior envergadura a solução tem sido instalar uma tenda na zona do heliporto.

O segundo ato de justiça, na opinião do edil, será para com a história da terra e para com a família do antigo proprietário da serração José Júlio. «Monchique foi pelas mãos do senhor Júlio e do seu irmão um exemplo, provavelmente da Europa, naquilo que é o investimento na transformação da matéria prima. Hoje ainda podemos ver que as máquinas são modernas e capazes de fazer um excelente trabalho. Há 30 ou 40 anos eram ainda mais», comparou.

O terceiro ato é reconhecer que havia uma situação «que não era de todo correta», pois quatro concelhos não conseguiram acesso ao PARU.

No futuro, Rui André quer criar naquele espaço um centro de negócios com capacidade para receber um ninho ou uma incubadora de empresas. Vai ao encontro da lógica do Parque Empresarial, que deverá avançar também este ano, permitindo criar valor naquele território, aumentando a exportação e a capacidade de produção.

Já o ministro Pedro Marques sublinhou, por outro lado, que o Portugal 2020, no caso do apoio às empresas já «entrou na velocidade de cruzeiro», tendo sido já pagos mais de 450 milhões de euros, que era a meta da tutela.

«Quando chegamos aos dois anos de existência do Portugal 2020, tinham sido apoiados com 4 milhões de euros. Significa apoiar mais depressa os investimentos que têm direito aos fundos comunitários, mas também aprovar as candidaturas. E em 2016 atingimos um valor na ordem dos cinco mil milhões de euros de projetos de investimento apoiado, dos quais, uma empresa deste concelho, dinâmica nas exportações, teve o apoio de quase 8 milhões de euros», avançou.

Pedro Marques confessou ainda acreditar que o projeto previsto para a antiga serração lhe parece «um trabalho para valorizar os recursos endógenos, porque há-de ser um espaço que há-de promover e dar visibilidade à comercialização dos produtos do concelho. É um bom exemplo de como o PADRE se liga também à reabilitação urbana».

Aljezur aposta em espaços de socialização

A verba canalizada para a Câmara Municipal de Aljezur vai permitir financiar dois projetos na sede de concelho. O ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques visitou o município da Costa Vicentina, na quinta-feira, dia 19, para assistir à assinatura de um protocolo entre a autarquia e a Comissão de Desenvolvimento Regional do Algarve, ao abrigo do Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE). Foi uma verba de 734 mil euros, dos 2,6 milhões de euros totais, naquela que foi a «regularização de uma injustiça que se verificava no Algarve em relação a quatro concelhos de baixa densidade», afirmou ao «barlavento» José Amarelinho, presidente da Câmara Municipal de Aljezur.

Segundo o autarca, «um desses projetos, que estará terminado em março, é o novo Jardim Urbano de Aljezur e a outra empreitada, que se iniciará em março, é o Parque Verde da Ribeira de Aljezur, ou seja a requalificação da Rua 25 de Abril», disse.

Em termos concretos, em Aljezur o Jardim Urbano vai permitir a socialização, sendo equipado com um campo de jogos tradicional, um parque infantil, sombreamento e um pequeno anfiteatro para diversas atividades. «Vai, de alguma forma, constituir um espaço público de excelência nesta zona da vila de Aljezur, onde podem acontecer vários tipos de animação», justificou José Amarelinho.

O segundo projeto será uma intervenção que está na gaveta há alguns anos. «É a requalificação da Rua 25 de Abril e Parque Verde da Ribeira de Aljezur, que será um espaço, que vai acomodar estacionamento, mas sobretudo um local que será entregue às pessoas», explicou. Ou seja, servirá para passear, estar junto à margem da ribeira, terá hortas urbanas, e um circuito interpretativo da biodiversidade, quer da fauna, quer da flora. «Este dinheiro é importante, porque, apesar de serem obras que faríamos de qualquer maneira, sendo financiadas libertam-nos dinheiro para outras ações», concluiu José Amarelinho.

No mesmo dia, na quinta-feira, Pedro Marques deslocou-se a Vila do Bispo, ao município liderado por Adelino Soares, para assistir à atribuição de verba para a requalificação das praças da República, em Sagres e em Vila do Bispo. No dia seguinte, sexta-feira, com uma agenda preenchida o governante viajou até Alcoutim, onde terminou a visita de dois dias ao Algarve. Participou na cerimónia de assinatura do protocolo entre o presidente da CCDR do Algarve Francisco Serra e o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim Osvaldo Gonçalves que permitirá a revitalização urbana da aldeia de Martim Longo.