PCP protesta contra o fecho do posto dos Correios de Alcoutim

A Comissão Concelhia de Alcoutim do PCP demonstrou o seu desagrado pela decisão de encerrar o posto dos CTT na vila raiana e de transferir o mesmo para a autarquia.

Segundo a comissão, «a privatização dos CTT, concretizada pelo anterior Governo do PSD/CDS, está a conduzir em todo o País ao encerramento de estações de correios e à degradação do serviço postal. Foi isso que aconteceu no mês de Novembro em Alcoutim, com a administração dos CTT a encerrarem o posto existente nesta vila, transferindo o seu funcionamento para a autarquia».

Para o PCP, esta decisão afronta os interesses das populações de Alcoutim pois degrada os serviços públicos existentes na vila do interior. O PCP refere ainda que «a transferência de uma parte dos serviços para instalações da autarquia, não só não resolve o problema entretanto criado, como não dá nenhuma garantia à sua existência no futuro».

A Comissão Concelhia do Partido Comunista Português diz que «administração dos CTT só está interessada em obter lucros com os grandes negócios e com os grandes centros de distribuição postal, deixando ao abandono as populações do interior algarvio ou transferindo essas mesmas competências para cima das autarquias».

Os comunistas deixam ainda um recado: «a maioria PSD na Câmara Municipal de Alcoutim, em vez de ter informado e mobilizado as populações para defenderem o Posto dos Correios, preferiu aceitar mais este encargo, sem que seja sua competência e sem que tenha os meios que garantam um serviço de qualidade».

O PCP vai questionar o Governo na Assembleia da República sobre este processo, bem como reclamar junto do mesmo para que este intervenha com urgência no sentido de voltar a repor o funcionamento integral do Posto dos Correios em Alcoutim.